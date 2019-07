Simona Halep, locul 7 WTA, a declarat joi că participarea în ultimul act la Wimbledon este un vis devenit realitate pentru mama sa şi a menţionat, glumind, că se va arunca în Tamisa indiferent de rezultat.

”Am vorbit cu mama mea după meci. Acum 10-15 ani a spus că visul ei este să joc finala la Wimbledon pentru că toată lumea este aici, în loja regală, şi este un moment incredibil. Astăzi visul ei a devenit realitate, voi juca finala. Este un moment foarte special”, a spus Halep, după semifinala câștigată în fața ucrainencei Elina Svitolina, cu scorul de 6-1, 6-3, în 72 de minute.

”Sinceră să fiu, nu am visat să fiu în finală, dar am visat să joc fiecare meci şi mi-am dorit să se întâmple asta. Mi-am dorit să joc mai bine de la zi la zi, ceea ce s-a şi întâmplat. Să fiu în finală la Wimbledon e un lucru extraordinar. Indiferent de ceea ce se va întâmpla sâmbătă, eu nu o să-mi arunc rachetele in Tamisa, o să mă arunc eu pe mine in Tamisa”, a mai spus Simona Halep, cu referire la un moment din biografia lui Ilie Năstase.

Finala cu Serena Williams va fi o mare provocare, a mai spus sportiva română, care a completat spunând că a învăţat din confruntările cu jucătoarea americană că are o şansă şi acum se simte mai puternică mental faţă de cum era la meciurile precedente:

”Am jucat multe meciuri cu Serena, majoritatea foarte strânse. Am învăţat din ele că am o şansă. Acum, împotriva ei, voi crede în şansa mea de a câştiga. Bineînţeles, respect enorm tot ce a realizat ea, dar acum mă simt mai puternică mental în faţa ei. Vom vedea ce va fi, este o mare provocare pentru mine”, a spus Halep în conferinţa de presă de după meciul cu Elina Svitolina.

