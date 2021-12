Simona Halep a plecat din Romănia. Ea s-a îndreptat către Australia. Aici va participa la câteva dintre turneele care se joacă înainte de Australia Open. Sportiva în vârstă de 30 de ani va participa la mai multe turnee înainte de Australian Open, care în acest an a fost programat pentru perioada 17-30 ianuarie.

Eaa vorbit, înainte de a pleca din țară, într-un interviu pentru Telekom Sport, despre care este cel mai mare vis al său. Ea a dat detalii și despre cum a petrecut Crăciunul.

”Am fost la naşi, a fost o zi frumoasă. Nu am ieşit. M-am protejat cu teama de Omicron. Acum sunt gata de plecare”, a spus Simona Halep. Ea a dezvăluit că a făcut singură bradul de Crăciun şi că în fiecare an, când are ocazia şi este acasă, îl împodobesc.

Aşteptări am, pentru că m-am antrenat foarte bine

Întrebată dacă s-a obişnuit de atâţia ani cu plecările între Craciun şi Revelion, tenismena noastră a explicat că ultimii doi ani i-a petrecut acasă. Deși a fost diferit, are experienţe de a pleca în perioada aceasta şi nu i-a fost greu.

Simona Halep a dezvăluit și ce planuri are pentru debutul de an.

„O să joc toate cele trei turnee de tenis, pentru că vreau să am meciuri multe. N-am jucat prea mult anul acesta şi vreau să încep să simt meciurile oficiale. Aşteptări am, pentru că m-am antrenat foarte bine. Am avut cinci săptămâni de pregătire foarte bune, dar în tenis niciodată nu se ştie. Mă voi duce acolo cu încredere şi ce o fi, o fi”, a comentat ea.

Care este cel mai mare vis al său pentru 2022

Acesta a susținut că se simte foarte bine din punct de vedere fizic şi psihic la fel. Simona Halep a spus și ce își dorește pentru anul 2022 dar și ce țintă și-a fixat.

„Să fiu sănătoasă şi să nu mai am accidentari. A fost un an greu. Acum trebuie să văd cum o să fie acesta, pentru că nu pot să spun că în anii trecuţi că sigur voi face treabă, pentru că sunt pregatită psihic şi fizic. Sunt pregătită, dar nu ştiu ce va fi. Visul meu e să ajung din nou în TOP 10”, a punctat ea.

Înainte de Australian Open, care va avea loc între 17 şi 30 ianuarie, Halep va participa la turneele de la Melbourne (4-9 ianuarie) şi Sydney (10-15 ianuarie).