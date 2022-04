Liana Coman, fostă Miss Transilvania și medic rezident la dermatologie în Cluj Napoca, a născut gemeni. Potrivit surselor anonime ale Gazetei de Cluj, Simion Mureșan a ales să își ducă actuala parteneră în Statele Unite ale Americii pentru a naște.

Liana Coman a câștigat diverse concursuri de frumusețe, precum Miss Transilvania 2010 şi Miss Litoral 2011. Aceasta este din Maramureș, dar s-a stabilit în Târgu-Mureş în 2010, odată cu înscrierea sa la Universitatea de Medicină şi Farmacie.

Reamintim că în 2022, diverse vedete din România vor deveni mame! Femeile au anunțat deja tot pe rețelele sociale.

Vedetele care urmează să nască în 2022

Pe lista noilor mămici apar: Laura Cosoi, Irina Deaconescu, Adina Butar, Celia, Anca Ciota și Like Creață.

Laura Cosoi așteaptă al treilea copil în 2022

Actrița a spus tot de Instagram, fix pe 25 decembrie 2021. Aceasta urmează să nască o fetiță.

„Cel mai mult îmi place să fiu cu ei! Mi-am imaginat, alături de Cosmin, o familie mare, unită, cu scaune multe așezate în jurul mesei de Crăciun, cu copiii care să ne colinde, să se alerge în jurul bradului, să mă ajute la făcut prăjituri, o viață în care iubirea să ne acopere! În acest moment brațele noastre devin și mai încăpătoare, sufletul și mai plin, emoțiile și mai copleșitoare, căci în lumea asta a noastră mai așteptăm o fetiță, o surioară pentru Rita și Vera.

Ce dar minunat este viața, câtă bogăție pot aduce copiii, ce sentiment înălțător de recunoștință ne încearcă ori de câte ori le privim, cât de mare și de bun este Dumnezeu cu noi…! Mi-am dorit să împărtășesc această bucurie cu voi azi, pentru că sunteți parte din viața mea și mi-ați fost alături de fiecare dată în toate momentele importante. Și pentru asta vă mulțumesc! Dragi prieteni, vă doresc un Crăciun în pace și lumină, alături de oamenii apropiați sufletului vostru!”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

Vloggeriță Irina Deaconescu, logodnica lui Cristi Manea, este, din nou, însărcinată

„2+1=4 nici anul acesta nu ne înțelegem cu matematica.”, a scris vedeta pe contul ei de Instagram, urmând să nască al doilea copil.

Adina Butar, soția DJ-ului Markus Schulz, este însărcinată

„Decembrie este o lună plină de magie și surprize, așa că suntem fericiți și încântați să anunțăm în sfârșit că bebelușul nostru, Liam, va veni în martie 2022! De ceva vreme visăm la acest moment și abia așteptam să-l împărtășim lumii! Suntem atât de onorați că sufletul lui ne-a ales ca părinți pentru a-l ghida prin această călătorie frumoasă numită viață și abia așteptăm să-l cunoaștem”, a scris Adina Butar pe Instagram în decembrie 2021.

Celia a rămas însărcinată

Vedeta a rămas însărcinată în 2021, urmând să nască al doilea copil.

„Se pare că vine o fetiță. Ne este foarte greu să decidem numele pentru fetiță. Avem vreo 7-8 variante și nu putem să ne hotărâm și am zis că lăsăm timpul. În momentul când nu o să mai avem ce să facem, va trebui să decidem”, a declarat Celia la o emisiune TV.

Anca Ciota va deveni mămică în 2022

„Baby is coming in May, 2022. Avem emoții pe care nu le putem descrie în cuvinte. Am emoții doar când scriu aceste cuvinte și mă pregătesc să apăs butonul care dezvăluie această veste”, a scris Anca Ciota pe rețelele sociale.

Like Creața este, din nou, mămică

„Am primit multe întrebări dacă e ok că am rămas așa repede însărcinată, având în vedere că am născut prin cezariană. Am rămas însărcinată când Eza avea 4 luni. Știam că indicat e să aștepți 1 an sau măcar 10 luni. Văzând că mă simt foarte bine, am zis de ce nu?! O decizie pe care am luat-o fără să mă consult cu medicul meu.”, a scris Like Creața pe Instagram.

„Abia când am fost la control am aflat ce riscuri implica această sarcină. În cazul în care sarcina s-ar prinde fix pe tăietură sau lângă, șansele ca aceasta să se desprindă/desfacă sunt foarte mari, aproape de 100% și asta ar fi dus la alte complicații.

Una ar fi fost să nu mai poți avea copii după ce ai naște, iar sarcina oricum ar fi fost dusă cu greu până la capăt. Evident, contează și cât e de puternic organismul tău și cât de repede se recuperează, dar chiar și așa, e riscant. Ce să zic, m-am jucat de-a D-zeu fără să vreau, dar DUMNEZEU a ales să fim bine.

Bebele s-a prins în partea opusă a tăieturii. Dar prin ce emoții, teamă, frică, deznădejde am trecut în acele clipe, până să aflu că totul e ok, nu doresc nimănui și nici nu mai vreau să trec. Așa că, de atunci nu mai fac nimic de capul meu. Concluzia acestei postări: Întrebați-vă medicul în orice vreți să faceți legat de sănătatea voastră!”, a adăugat aceasta.