Silviu Predoiu: Unii lideri politici ai momentului s-au folosit de pretextul crizei pentru a-și consolida puterea

Pentru mai bine de trei luni atenția celor mai mulți dintre noi a fost monopolizată de criza ”pandemică”, multe din temele care anterior declanșării acesteia ne umpleau agenda zilnică fiind, cel puțin temporar, abandonate. Toți am urmărit evoluția bolii, am încercat să înțelegem care sunt simptomele definitorii ale acesteia, am căutat informații despre remedii, am tresărit speriați la anunțul zilnic al bilanțului victimelor de la noi și de aiurea, ne-am bucurat (poate exagerat și prea timpuriu) când lucrurile au început să pară că merg spre mai bine.