Siegfried Mureşan insistă pentru aderarea României la spaţiul Schengen! Mesaj ferm pentru Olaf Scholz

Eurodeputatul PNL a avut două rugăminți către cancelarului Germaniei, Olaf Scholz. Mureşan a explicat totul într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Iată ce i-am transmis mai devreme, în plenul Parlamentului European, cancelarului Germaniei, Olaf Scholz: Uniunea Europeană este o uniune bazată pe reguli. De aceea, este important să ne respectăm promisiunile. În acest context, am două rugăminţi la dumneavoastră: Alocaţi 2% din PIB pentru securitate şi apărare.

Acest lucru trebuie făcut în fiecare stat membru al Uniunii Europene, conform angajamentelor pe care ni le-am asumat în cadrul NATO. Susţineţi mai activ aderarea la spaţiul Schengen a celor două state care îndeplinesc toate condiţiile: Bulgaria şi ţara mea, România.

Acest lucru este aşteptat de cetăţenii români şi bulgari, este în interesul întregii Uniuni Europene şi va duce la sporirea securităţii în Europa”, a scris Siegfried Mureşan, marţi, pe pagina sa de socializare.

Eurodeputatul PNL a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Europei

Acesta a vorbit despre ceea ce înseamnă Uniunea Europeană și despre o Românie puternică. ,,Uniunea Europeană înseamnă libertatea de a trăi, călători și de a lucra oriunde vrem în Uniunea Europeană, iar noi românii prețuim enorm această libertate”, a subliniat Mureșan.

,,Astăzi, 9 mai, sărbătorim ziua Europei. Sărbătorim unitatea și solidaritatea popoarelor europene, sărbătorim începutul a ceea este acum Uniunea Europeană.

Uniunea Europeană înseamnă libertate, înseamnă prosperitate, stat de drept, garantarea drepturilor omului. Iar astăzi, când războiul se află la granițele Uniunii Europene, când Federația Rusă amenință din nou state europene, unitatea noastră și pacea pe continentul european, trebuie să ne amintim cât de important este să rămânem uniți, să ne amintim cât de multe lucruri bune am reușit împreună în ultimele decenii și de ce trebuie să întărim în continuare Uniunea Europeană și să consolidăm poziția României în cadrul Uniunii Europene.

O Românie puternică într-o Uniunea Europeană puternică. Uniunea Europeană înseamnă pace pe continentul nostru. Niciodată de când suntem împreună în Uniunea Europeană, nu s-a întâmplat ca un stat membru al Uniunii Europene să amenințe pacea, stabilitatea dintr-un alt stat.

Uniunea Europeană înseamnă libertatea de a trăi, călători și de a lucra oriunde vrem în Uniunea Europeană, iar noi românii prețuim enorm această libertate. După decenii în care am fost izolați după Cortina de Fier, acum noi, copiii, prietenii noștri, familiile noastre, avem nenumărate oportunități de a ne dezvolta în România sau în orice altă țară din Europa.

Uniunea Europeană înseamnă și dezvoltare economică, sprijinirea țărilor mai puțin dezvoltate. De când noi, România, am intrat în Uniunea Europeană și până astăzi am primit peste 83 de miliarde de euro fonduri europene, am contribuit doar cu 27 de miliarde la bugetul Uniunii Europene, am primit așadar, de trei ori mai multe fonduri decât am plătit. Pentru fiecare euro plătit Uniunii Europene am primit 3 euro înapoi.

Astăzi, după 16 ani de apartenență la Uniunea Europeană, vedem în orice comună din România o școală renovată cu fonduri europene, o grădiniță construită cu fonduri europene, un dispensar medical extins sau modernizat cu fonduri europene, în orice oraș vedem autobuze noi mai puțin poluante, clădire reabilitată cu fonduri europene, vedem investitorii noi care au venit din alte țări europene și au creat locuri de muncă aici acasă.

Iar lucrurile vor continua în aceeași direcție fiindcă în următorii ani vom primi mai multe fonduri europene decât oricând, de când suntem parte a Uniunii Europene, peste 80 de miliarde de euro până în anul 2027.

Europa este casa noastră. Cu cât Europei îi merge mai bine, cu atât și nouă, României ne mergem mai bine, și cu atât românilor, aici acasă, dar și în alte țări europene, le va merge mai bine. La mulți ani tuturor!”, a transmis acesta pe rețelele de socializare.