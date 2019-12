Discursul Emmei Zeicescu i-a emoționat pe colegi, care i-au făcut cadou un frumos buchet de flori „cu fițe pentru o doamnă fără fițe”. Realizatoarea tv a ținut să mulțumească publicului, fără de care nu ar fi reușit și colegilor săi, alături de care a petrecut momente minunate și care-i sunt foarte dragi.

„De cateva zile imi repet in minte un soi de monolog. N-am sa lungesc prea mult momentul si pentru ca, stiindu-ma cum sunt, n-as vrea sa devin prea emotionala!

Dragii mei, pana in acest moment, eu sunt mama unui singur pui de om, Idris Rafael!

Intr-o zi sper sa se uite la acest moment si sa fie mandru de mama lui!

Am sa-i explic atunci ca pe langa el, „Micuta lui”, asa cum ma alinta, a mai crescut si alti pui.

Poate o sa sune bizar, dar pentru mine, fiecare proiect de televiziune pe care l-am crescut, a insemnat sa dau din mine poate ce e mai bun si mai autentic…energia asta creatoare!

Stiti ca , mai presus de machiaje, glorie vremelnica, poleiala, tinute, si luminile platourilor….televiziunea si jurnalismul inseamna de fapt cu totul si cu totul altceva.

Inseamna…cat de mult iti pasa!

Inseamna….cat de mult investesti zi de zi in munca ta.

Inseamna…sa respecti meseria si sa continui sa lasi ceva in urma ta!

Cu siguranta, fetita crescuta in spate la Obor, fetită pe care o aveti acum in fata, NU a banuit vreodata ca va ajunge sa aiba, timp de 20 de ani, o cariera in televiziune!

Cand am venit la TVR, in urma cu aproape 4 ani, unii dintre voi mi-ati urat…pensie usoara! Am zambit amar si mi-am jurat mie ca voi face tot ce este posibil sa schimb aceasta perceptie!

Nu stiu cat am reusit sa schimb, dar cred ca am reusit sa sadesc o samanta in cei care au vrut si au ales sa ma urmeze!

Vreau sa va multumesc voua, publicului de acasa, celor care va uitati la noi, pentru ca fara voi….nu ar fi nimic!

O mare imbratisare echipei mele, cu care am ras si am plans, colegilor de platou care imi sunt tare dragi. Le multumesc colegilor din redactie si celor pe care nu ii vedeti niciodata colegilor din regie.

Oamenii buni, cei carora le pasa, cei care respecta meseria aceasta, se intalnesc intotdeauna! Mai devreme sau mai tarziu! Sa tineti minte asta!

Pentru mine a venit momentul sa plec din nou la drum! Am ales ca de la anul sa construiesc un nou proiect! Ca’n Viata a ajuns la final, cel putin pentru mine. Sunt Emma Zeicescu, asta sunt… si aceasta a fost ultima mea emisiune, aici, la TVR!

Din 2020 e timpul sa privim in fata viitorul, sa avem curajul si determinarea sa inovam, asa ca ne vom revedea in online, la cea mai noua divizie de video din piata media, divizie construita in aceste zile de colegii de la Gandul!

Nu e loc pentru tristete pentru ca…Povestea merge mai departe! Pana cand ne revedem, stiti vorba aia…Numai bine sa va fie!

Ma-nclin!”, a zis Emma Zeicescu la TVR 1.

