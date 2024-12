Cactușii de Crăciun sunt plante sezoniere uimitoare, care vin într-o varietate de culori, inclusiv roz, portocaliu și alb. Aceste nuanțe mai puțin tradiționale aduc o notă de vitalitate casei în perioada sărbătorilor. În plus, nu sunt plante dificil de îngrijit. Cu toate acestea, cactușii de Crăciun pot fi pretențioși atunci când vine vorba de apă.

E aproape imposibil să salvezi un cactus de Crăciun care a fost udat în exces, așa că ar fi mai bine este să știi cum și când trebuie udat, potrivit HomesandGardens.

Un expert în plante tropicale spune care sunt semnele care indică udarea în exces a cactusului de Crăciun, precum și programul sezonier de udare cel mai bun.

Există o fereastră de timp esențială, în care udarea acestei plante trebuie redusă semnificativ pentru a preveni îmbolnăvirea ei.

Alexandra Moreno, expertă în plante tropicale, spune că există semne principale pe care trebuie să le ai în vedere. Acestea sunt solul umed și frunzele înfoiate.

Sol umed: „Dacă solul se simte umed, amânați udarea.

Frunze înfoiate:

„Un cactus bine hidratat are frunze ferme, vibrante. Frunzele veștede sau căzute indică faptul că planta are nevoie de apă. În schimb, frunzele înfoiate și sănătoase sunt un semn că planta are suficientă apă și nu mai are nevoie de nicio picătură.