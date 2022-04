Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a afirmat miercuri noaptea că armata rusă se va înscrie pentru totdeauna în istoria lumii drept “cea mai barbară şi inumană”. El a afirmat că dacă Ucraina ar fi avut acces la armamentul necesar, pe care partenerii săi îl deţin, războiul s-ar fi încheiat deja.

Ticăloşia care va marca statul rus

“În acest război, armata rusă se va înscrie pentru totdeauna în istoria lumii drept cea mai barbară şi inumană armată. Uciderea intenţionată a civililor, distrugerea cartierelor rezidenţiale, a infrastructurii civile, folosirea tuturor tipurilor de arme, inclusiv a celor interzise de convenţiile internaţionale, este semnătura armatei ruse. Şi aceasta este ticăloşia care va marca statul rus ca o sursă a răului absolut timp de generaţii”, a afirmat preşedintele ucrainean în obişnuitul său discurs zilnic, potrivit unei postări de pe pagina sa de Facebook.

“Noi ne opunem armatei considerate a doua sau a treia cea mai puternică din lume”, a afirmat preşedintele ucrainean, adăugând că ruşii au concentrat împotriva Ucrainei toate capacităţile de luptă.

El a subliniat că modul în care armata ucraineană se opune acestei armate arată că forţele ucrainene ar fi trebuit plasate deasupra Rusiei în clasamentul mondial.

Dacă Ucraina avea acces la arme ar fi pus deja capăt războiului

“Dacă am fi avut acces la toate armele de care avem nevoie, pe care partenerii noştri le deţin şi care sunt comparabile cu cele utilizate de armata Federaţiei Ruse, am fi pus deja capăt acestui război şi am fi instaurat pacea şi ne-am fi eliberat teritoriul de sub ocupaţie”, a declarat Zelenski.

“Este nedrept că Ucraina este forţată în continuare să ceară ceea ce partnerii au deja depozitat de ani de zile. Dacă au armele de care Ucraina are nevoie, dacă au muniţia de care avem nevoie aici şi acum este datoria lor morală înainte de toate să ne ajute să apărăm libertatea”, a declarat Zelenski, exprimându-şi speranţa ca partenerii să înţeleagă că fiecare zi contează şi că orice amânare în a ajuta Ucraina oferă ocupanţilor oportunitatea de a ucide şi mai mulţi ucraineni.

El a spus că intensitatea atacurilor în Harkov, regiunea Donbas şi în Dnipropetrovsk a crescut considerabil.