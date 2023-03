Declarațiile fostului spion KGB vin după ce presa a dezvăluit că președintele rus nu mai zboară cu avionul, de teamă că ar putea fi doborât, alegând să călătorească cu un tren blindat, care nu poate fi localizat.

Vladimir Putin este îngrijorat și de o luptă pentru putere în interiorul cercului de apropiați, potrivit lui Iuri Șvets, care a activat alături de Putin în fosta KGB, potrivit Yahoo.News.

Această spaimă, mai degrabă decât frica de gripă sau de Covid, s-ar afla în spatele izolării sale din ultimele luni, Putin limitând întâlnirile față în față. ”Se pare că se teme pentru viața lui”, a spus Șvets.

„În jurul lui se duce o luptă pentru putere. În această luptă, Putin ar putea fi eliminat. Așa că s-a izolat din nou”, a declarat Șvets presei ucrainene.

Nici măcar Putin nu știe cine are acum această armă

Fostul agent KGB amintește în acest context că otrava a devenit una dintre cele mai eficiente arme ale regimului Putin pentru eliminarea inamicilor regimului.

„Otrava este arma perfectă a răufăcătorilor. Este ceea ce a înflorit sub regimul lui Putin. Cine are acum această armă? Nici măcar el nu știe. Asta e o sursă de stres foarte mare pentru el”, susține fostul agent KGB care a dezertat în SUA și are în prezent cetățenie americană.

Poloniu-210 și Noviciok

Fostul agent KGB Alexandr Litvinenko, un critic vocal al președintelui rus Vladimir Putin, a murit în 2006 după ce a băut ceai verde otrăvit cu poloniu-210, un izotop radioactiv rar. Ancheta condusă de un fost judecător britanic a descoperit că Litvinenko a fost ucis ca parte a unei operațiuni care, cel mai probabil, a fost coordonată de către FSB, succesoarea KGB-ului.

Un fost agent dublu, care a transmis secrete serviciilor de informații britanice, Serghei Skripal, și fiica sa, Iulia, au fost găsiți inconștienți pe o bancă din apropierea unui centru comercial din orașul Salisbury din Marea Britanie, în martie 2018. Oficialii britanici au spus că au fost otrăviți cu Novociok, un grup de agenți neurotoxici dezvoltați de armata sovietică în anii 1970 și 1980.

Dacă majoritatea experților și analiștilor ruși a respins ideea că Putin ar putea fi asasinat, fostul agent KGB crede că otrava ar putea fi o armă eficientă. ”Este posibil să fie otrăvit. Aceasta este cea mai ușoară cale”, a susținut Șvets.

De ce trebuie să-și facă griji

O dovadă a obsesiei lui Putin privind asasinarea sa ar fi decizia de a folosi un tren blindat pentru a călători în jurul Rusiei, în special între diferitele sale palate, a dezvăluit site-ul Dossier Centre, legat de miliardarul Mihail Hodorkovski, cândva cel mai bogat om al Rusiei.

”Ca președinte al țării agresoare, într-adevăr trebuie să-și griji pentru siguranța lui”, a spus jurnalistul Ilya Rozhdestvenski.

”Mai multe reședințe ale lui Putin, la care ajunge de obicei cu avionul, se află într-o zonă în care zborurile sunt semnificativ limitate din cauza războiului.

Altfel spus, dacă președintele are chef să-și viziteze palatul de lângă Gelendjik (la Marea Neagră), nu există o garanție că nu va exista o tentativă de doborâre a avionului”, a declarat el. Anul trecut, în aprilie, ucrainenii au scufundat nava amiral a Rusiei, crucișătorul Moskva, în Marea Neagră, zonă în care Putin are mai multe reședințe de vacanță.

Prin urmare, liderul de la Kremlin a decis să călătorească cu trenul blindat, special construit pentru el, renunțând la avionul prezidențial Flying Kremlin IL-96-300PU.