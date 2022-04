Rusia simte că pierde războiul din Ucraina. Acesta a fost mesajul transmis de ministrul ucrainean al afacerilor externe Dmitro Kuleba, într-o postare pe Twitter. Kuleba a ținut să facă trimitere la cel mai recent mesaj al lui Serghei Lavrov.

Ministrul rus de Externe a avansat ideea unui pericol real în ceea ce privește un posibil al Treilea Război Mondial. Potrivit lui Kuleba, acest lucru ar arata că Moscova simte această înfrângere și vrea să descurajeze statele care ajută Kievul.

”Rusia pierde ultima speranță de a speria lumea astfel încât să nu mai sprijine Ucraina. Așa se explică discuția despre pericolul real al celui de-al Treilea Război Mondial.

Asta înseamnă doar că Moscova simte înfrângerea în Ucraina. De aceea, lumea trebuie să-și dubleze sprijinul pentru Ucraina pentru ca noi să învingem și să apărăm securitatea europeană și globală”, a transmis Dmitro Kuleba, pe Twitter.

Trebuie amintit că ministrul rus Serghei Lavrov a avertizat că pericolul unui război nuclear există și nu poate fi subestimat. Declarațiile au fost făcute într-un interviu difuzat la televiziunea de stat din Rusia.

Intervenția sa vine după ce în cursul weekendului a avut loc prima vizită a unor înalți demnitari americani la Kiev, respectiv secretarul de stat Antony Blinken și secretarul apărării Lloyd Austin. Austin a spus că SUA vor să vadă armata rusă slăbită și că Ucraina poate câștiga războiul.

Ministrul rus de Externe a precizat a declarat, luni, că negocierile de pace cu Ucraina vor continua, avertizând totodată că există un pericol “real” al unui al treilea război mondial. Vorbind pentru agențiile de presă rusești, el a criticat abordarea Kievului față de discuții.

“Buna voință are limitele sale. Dar dacă nu este reciprocă, acest lucru nu ajută procesul de negociere. Dar noi continuăm să ne angajăm în negocieri cu echipa delegată de [președintele ucrainean Volodymyr] Zelensky, iar aceste contacte vor continua”, a comentat ministrul rus de externe.

Lavrov l-a acuzat pe fostul actor Zelensky că “se preface” că negociază. “Este un actor bun”, a spus el.

Oficialul rus a susținut, conform The Moscow Times, că “dacă urmăriți cu atenție și citiți cu atenție ceea ce spune, veți găsi o mie de contradicții”. Având în vedere tensiunile actuale, Lavrov a declarat că pericolul unui al treilea război mondial este “real”.

“Pericolul este serios, este real, nu îl puteți subestima“, a declarat Lavrov coform sursei citate.

Russia loses last hope to scare the world off supporting Ukraine. Thus the talk of a ‘real’ danger of WWIII. This only means Moscow senses defeat in Ukraine. Therefore, the world must double down on supporting Ukraine so that we prevail and safeguard European and global security.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 25, 2022