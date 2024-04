Marcel Ciolacu vorbește despre armata obligatorie în România. Premierul a fost întrebat într-o emisiune dacă armata l-a făcut bărbat și dacă aceasta ar putea fi reintrodusă în România.

Șeful PSD a explicat că perioadă petrecută de el în armată a fost „cam lungă”, de un an şi patru luni. Prima dată a fost trimis la Sighetu Marmaţiei. Totuși, ordinul a fost schimbat între timp, iar el a ajuns la Geniu, pe lângă Bucureşti. Pe urmă, premierul a ajuns la aviație.

Despre revenirea serviciului obligatoriu, Ciolacu a dat un răspuns cât se poate de clar. El spune că acele vremuri s-au dus, iar România are nevoie de o armată de profesionişti.

„A fost cam lungă. Am făcut un an şi patru luni. Alţii au făcut un an şi şase luni. Prima oară am fost trimis la Sighetu Marmaţiei, dar n-am ajuns, mi s-a schimbat. Am fost la Geniu pe lângă Bucureşti. Pe urmă am fost la Aviaţie. Cred că acele vremuri s-au dus. România are nevoie de o armată de profesionişti, vedem abordarea europeană în primul rând”, a declarat Ciolacu la Prima TV.