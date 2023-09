Rusia este pregătită pentru negocieri de pace cu Ucraina, dar fără încetarea luptei pentru că a fost deja înșelată o dată. Anunțul a fost făcut, în weekend, de către ministrul de Externe din Rusia, Serghei Lavrov. El anunțase anterior că, cu cât Ucraina amână mai mult reluarea negocierilor de pace, cu atât va fi mai greu să negocieze mai târziu.

Conform lui, primul pas pentru astfel de contacte ar trebui să fie abolirea decretului președintele Ucrainei care interzice dialogul cu președintele Rusiei.

„Analizăm și acționăm în contextul în care s-a ajuns (…) În martie și aprilie 2022 au început negocierile, dar două zile mai târziu a fost Bucha (masacrul din orașul ucrainean Bucha) pentru că probabil cineva din Londra sau Washington nu vrea ca acest război să se încheie.

De aceea, acum, când auzim de negocieri, [președintele rus Vladimir] Putin a spus foarte clar: <<Da, suntem pregătiți pentru negocieri, dar nu vom lua în considerare nicio propunere de încetare a focului pentru că am luat-o în calcul o dată, dar ne-ați înșelat.>>

Nu doar că eram pregătiți, ci am fost de acord să negociem, am ajuns la un acord în aprilie 2022. Și după aceea, după cum am înțeles, [președintele ucrainean Vladimir] Zelensky i s-a spus: pentru că au fost de acord atât de repede, hai să-i epuizăm”, a declarat oficialul rus în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc după Adunarea Generală a ONU, relatează agenția de presă TASS.