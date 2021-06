Șerban Huidu nu va mai prezenta Cronica Cârcotaşilor! Spune că în 21 de ani de televiziune a demonstrat tot ce era de demonstrat în fața camerelor de luat vederi.

Huidu a declarat că a pregătit pentru o emisiune o echipă de nota 10 în care are toată încrederea.

Șerban Huidu nu va mai prezenta Cronica Cârcotaşilor! Ce rol păstrează în emisiune

Şerban Huidu a decis să nu mai prezinte Cronica Cârcotaşilor din toamnă. Huidu, care se ocupa de emisiunea de satiră încă din primul sezon (2001), va avea un nou rol din următorul sezon.

El se va ocupa de partea de creaţie a emisiunii, începând din septembrie, potrivit anunțului făcut de Prima TV.

”Pentru toamnă am decis să fac un pas în spate. Cred că în cei 21 de ani am demonstrat tot ce era de demonstrat pe micul ecran.

Rămân, evident, în spatele camerelor de luat vederi, alături de întreaga echipă. Cronica Cârcotaşilor este mai mult decât copilul meu de suflet.

Mă întorc acolo de unde am început, la creaţie. La debut am vrut sa scriu doar textele, dar, fiindcă mesajul pe care doream să-l transmit nu era înţeles de nimeni, am decis să vin în faţa camerei şi să fac și pe prezentatorul.

”Revenim pe 1 septembrie pe platourile de filmare”

Apoi, în 2015, când am revenit la prezentarea emisiunii, am făcut-o fiindcă situaţia impunea acest lucru. Jumătate din echipa plecase şi soluţiile de înlocuire nu funcţionau corespunzător.

Astăzi, situaţia este cu totul alta. Am pregătit o echipă de nota 10 în care am toată încrederea. Iar eu voi fi tot timpul parte din echipă”, a declarat Şerban Huidu, conform paginademedia.ro.

Echipa Cronicii Cârcotaşilor va reveni pe platourile de filmare pe 1 septembrie cu ”noi surprize”, anunţă reprezentanţii Prima TV. În echipă va fi şi o altă ”bebeluşă”, în condițiile în care Cristina va naşte.

”Revenim pe 1 septembrie pe platourile de filmare. Cu o bebeluşă nouă. Cristina va naşte în septembrie şi trebuie cineva să îi ia locul. Şi nu e singura surpriză”, a mai spus Şerban Huidu.

Sezonul cu numărul 43 a început pe 2 februarie şi s-a încheiat în mai, fiind cel mai lung din istoria producţiei. Alături de Huidu, emisiunea era prezentată de Dezbrăcatu’ (Codruţ Kegheş) şi Ioana Petric.

Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă au debutat împreună în 2020

Cronica Cârcotaşilor a debutat pe TV la Prima TV, cu Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă la pupitrul emisiunii. Show-ul a funcţionat în această formulă până în 2020-2011.

Şerban Huidu a suferit un accident la schi, la finalul lui 2010. În primăvara lui 2011, în locul lui Huidu, alături de Mihai Găinuşă, a intrat Oana Ioniţă.

Huidu s-a întors apoi la prezententarea emisiunii. În toamna lui 2011, după ce a fost implicat într-un accident auto, Şerban Huidu a ieşit de pe post, dar a rămas producător al Cronicii. Noua formulă de prezentare: Mihai Găinuşă – Codruţ Kegheş, “Dezbrăcatu”.

În 2014, Mihai Găinuşă a plecat de la Cronica Cărcotaşilor.

În următorul sezon, Şerban Huidu a revenit la prezentare, alături de Kegheş şi de Ioana Petric.

Timp de doi ani a făcut parte din emisiune şi actorul Alex Bogdan (2014-2016).

Sursa foto: Serban Huidu.