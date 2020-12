Șerban Huidu a postat pe pagina sa de Facebook o poză cu Dani Oțil în care purta un sacou care încă avea eticheta cu prețul. Alături imaginii, coprezentatorul de la Prima TV a scris și un mesaj pentru Dani Oțil.

”Cu ceva timp în urma colegul Codrut Keghes-Dezbracatu se întâlnea cu Dani Otil. La care Dani îl întreaba: „câți ani are mașina ta?” Dezbra răspunde: „zece”. Dani: „hm și lucrezi în televiziune?!? „În poza de mai jos vedeți cum „marele” antreprenor horeca, acum lovit de Pandemie, ia haine cu împrumut pentru emisiunea de real succes. Dani, dacă citești asta să știi că a fost scrisă de echipa Cronicii, despre care nu știai dacă mai există.” a scris Șerban Huidu, pe Facebook.

Reacția lui vine după ce Dani Oțil a făcut o mică glumă cu privire la emisiunea de la Prima TV. În cadrul unei ediții a emisiunii ”Neatza cu Răzvan și Dani”, Ramona a căzut în direct iar Dani a spus că dacă emisiunea ”Cronica Cârcotașilor” mai exista, atunci ar fi apărut și emisiunea pe care o prezintă el. Ramona a precizat că încă există, iar Dani Oțil a spus că nu se mai uită nimeni.

Dani Oțil i-a răspuns imediat

După postarea lui Șerban Huidu, Dani Oțil a reacționat imediat și a postat și el un comentariu cu privire la cele spuse de omul de televiziune de la Prima TV.

”Îmi pare rău că nu ai gustat ironia mea. Ciudat… Tu făcând o meserie din ironie înaintea mea. Eu vă apreciez chiar și asa… Când nu se mai uita lumea. Știm amândoi câte materiale ne-am servit sub umbrela unui respect nedeclarat.

Faptul că ai aruncat treaba cu sacoul ca o răutate gratuită dintr-un alt context… nici nu mă deranjează. Ba mai mult, pe eticheta scrie 700 RON… Da eu nu i-am dat. Treaba cu Dezbrăcatu mi se pare însă mult. Poate am spus-o imitând pe cineva. Sau tot ironic… pt că ar merita mai mult. Nu e genul meu de discurs.

Eu am mașină din 2012. Scuze, Codrut Keghes. So…Keep up the good work! Cred, Șerban Huidu… Că ai destule pe cap mai importante decât să mă cerți pe mine. Spor!” i-a răspuns Dani Oțil lui Șerban Huidu, după ce acesta a pus o fotografie în care se vede eticheta cu prețul de pe sacoul lui Dani Oțil, pe care l-a purtat în direct.

Pentru a nu se lăsa mai prejos, Șerban Huidu a comentat din nou și a spus: ”E ok bro. Toți facem ironii. Unele mai bune, altele mai proaste.”.