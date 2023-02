Luni, 6 februarie 2023, liderul Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a făcut publică o înregistrare video în care apare în cabina unui avion militar și îl provoacă pe preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la un duel aerian. Înregistrarea respectivă a fost făcută publică de serviciul său de presă și citat de agenția de presă Reuters, care susţine că el a fost filmat într-un bombardier Su-24 operat de Grupul Wagner.

„Volodimir Oleksandrovici (Zelenski), am aterizat. Am bombardat Bahmut. Mâine, voi zbura pe un MiG-29. Dacă vrei, să ne întâlnim în ceruri. Dacă tu câştigi, primeşti Artiomovsk (Bahmut). Dacă nu, avansăm până la fluviul Nipru”, a zis Evgheni Prigojin în acel videoclip.

⚡️PMC Wagner group leader Yevgeny Prigozhin flying in an Su-24 reportedly near the front. pic.twitter.com/Lb4hSGfzuJ

— War Monitor (@WarMonitors) February 6, 2023