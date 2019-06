Ministrul Justiției, Ana Birchall, a vorbit duminică pentru prima dată despre modificările pe care intenționează să le aducă Secției pentru Investigarea Infracțiunilor.

Birchall a declarat, într-un comunicat de presă, că niciodată nu a luat în calcul desființarea secției, așa cum se cere din partea unor magistrați.

De asemenea, nu a existat niciodată intenția ca Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție să fie trecută sub coordonarea Ministrului Justiției, spun Birchall.

A fost însă luată în discuție posibilitatea ca secția să fie trecută sub coordonarea plenului Curții Supreme de Magistratură – CSM, în condițiile în care în prezent este coordonată doar o anume secție din CSM, cea a judecătorilor.

”Niciodată nu am vorbit despre desființarea acestei secții. Plus, niciodată nu am luat în discuție ca Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție să fie sub coordonarea ministerului Justiției, ci doar am luat în discuție să fie sub coordonarea plenului CSM, pentru că acum este doar sub coordonarea unei secții din CSM și anume cea a judecătorilor”, a spus Birchall.

