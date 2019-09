Dar așa cum ne-am obișnuit deja, băieții adunați de servicii și propulsați în diverse funcții, ies din pluton și încep să se creadă mici dumnezei, uitând că în spatele a tot ceea ce au realizat ei, au stat niște oameni cu scopuri precise, egosite și cât se poate de personale. Povestea cu interesul național a fost și va rămâne mereu doar o poveste.

Alexandru Cumpănașu are trei copii, nu cu actuala soție și un CV, care nu este public nicăieri. De ce? Este foarte simplu. Pentru că încearcă să ascundă faptul că nu și-a finalizat studiile. Surse au dezvăluit pentru Capital, că actualul candidat la alegerile prezidențiale din partea… poporului ar fi început cursurile la SNSPA, dar le-ar fi abandonat după doar un an. Așadar, acesta nu are studii superioare, deși la un moment dat declara că urmează un MBA. Cum este posibil? Când a fost președintele CNMR la facultate? Când și-a dat licența? Capital așteaptă răspunsuri că noi nu le-am găsit, dar sursele noastre insistă că Alexandru Cumpănași este doar un om cu studii medii. După cum se poate observa în ultimii ani, clasa politică s-a deteriorat masiv, iar elevii pică bacul pe capete, limba română devenind dușmanu național.

Ceea ce este și mai interesant este că acesta a și predat studenților cursuri în cadrul unor universități, spun aceleași surse pentru Capital. Jenant, domnilor rectori! Așa promovați educația? Înțeleg că țara te vrea prost, semi-analfabeții fiind mult mai ușor de manipulat, dar și dumneavoastră? Astăzi ca să poți preda într-o facultate și să obții un post, îți trebuie multă muncă și noroc… că dacă ai ghinion îți ia fața vreun copil de politician sau vreun sistemist care vrea să pară intelectual și are nevoie să treacă la CV că este profesor, chiar dacă el nu prea a citit cărți la viața lui.

Alexandru Cumpănașu, căsătorit cu PSD

Simona Baltag, în vârstă de 28 de ani, s-a căsătorit în 2018 cu Alexandru Cumpănașu. Aceasta este abonată la funcții publice via PSD, de peste cinci ani și a avut și trei posturi publice simultan, încasând aproape 10.000 de lei lunar. Cei doi s-au cunoscut la un eveniment politic și ea a acceptat cererea lui în căsătorie pentru că „pur și simplu îl iubește”.

La nuntă au participat aproximativ 200 de persoane, NU și părinții Alexandrei sau Alexandra, conform surselor Capital, ci oameni grei, din diverse domenii, cu preponderență PSD. Nu trebuie uitat că ONG-ul lui Cumpănașu a fost finanțat cu peste un milion de euro din bani publici, acordați de miniștri social – democrați și nu numai. Inclusiv Liviu Dragnea a parafat acorduri cu președintele CNMR, când se afla la Ministerul Dezvoltării.

Din alte relații, Alexandru Cumpănașu mai are trei copii. „Vă spun un lucru personal despre care nu am vorbit niciodată. Am trei copii și îi iubesc foarte mult. Eu nu vorbesc despre viața personală. Pentru mine, ei sunt totul, dar astăzi fac o excepție. De când au apărut, s-au schimbat prioritățile. Piramida s-a inversat, adică copiii mei sunt pe primul loc și îmi schimbă viața în fiecare zi. Îmi fac surprize mereu, sunt multe de povestit. Copiii înseamnă totul, după ei poate veni orice. Petrecem mult timp împreună, nu mai fac greșeala pe care am făcut-o la început, de a petrece puțin timp cu ei”, dezvăluia chiar el într-un interviu pentru DCNews.

Să apari acum la televizor zi de zi, pe toate posturile de televiziune și să insiști că Alexandra, nepoata cu care tu ai vorbit doar de câteva ori în viața ta, nu este moartă, este o dovadă de lipsă de caracter cum rar s-a mai văzut pe scena politică. Deși inițial, mulți au crezut în onestitatea și sinceritatea lui, odată cu candidatura la prezidențiale și seria de aberații pe care a început să le împrăștie, legate de cazul Caracal, au făcut lumină.

Alexandru Cumpănașu are rolul de a tăia din voturile lui Dan Barna și de a-i face culoar Vioricăi Dăncilă, fosta șefă a actualei sale soții, pentru turul 2. Lui Klaus Iohannis îi convine de minune, căci în lupta cu o regină a gafelor nu poate ieși decât câștigător la pas.

Este cum spunea Patrick Andre de Hillerin în Libertatea, jurnalistul amenințat cu judecata de Cumpănașu, prezidențiabilul.

