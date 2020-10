Nicușor Dan a mărturisit pentru Antena 3 că stă în chirie, într-un apartament din sectorul 5 al Capitalei și plătește o sumă de 550 de euro pe lună.

Totodată, acesta a povestit că a avut planuri mari după ce s-a întors de la Paris, însă totul s-a schimbat

”Am plecat la Paris cu gândul să mă întorc și am avut în cap să cumpăr o combină agricolă și să o închiriez. Între timp am aflat că niște prieteni și-au deschis o firmă de calculatoare și le-am dat bani cu dobândă, erau anii 90. Și din banii aia am reușit să supraviețuiesc. În anii 90 nu exista cuvântul ”cămătărie” a povestit Nicușor Dan la Antena 3.

De asemenea, într-un alt interviu acordat pentru Reporter Global, Nicușor Dan a povestit pe larg motivele pentru care a decis să se întoarcă în România.

”M-am întors pentru că asta este cultura în care eu m-am născut, cu care eu rezonez, este limba pe care eu o vorbesc, aici trăiau părinții mei, bunica, familia, prietenii. Este locul în care eu am simțit că mă pot împlini. Eram în mediul academic în Franța, un mediu cosmopolit, în care am fost foarte bine primit, dar am simțit că nu mă pot împlini decât aici, în zona în care am crescut. A fost o decizie de viață, mi-am asumat faptul că din punct de vedere academic aș fi avut o perspectivă mai bună. Legat de bani, am fost în această luptă a intereselor imobiliare de ordinul sutelor de milioane de euro. Stau cu chirie și acum.

Dacă la 50 de ani stau cu chirie, ar fi foarte pervers să stai așa în sărăcie 50 de ani și să te gândești că vei trăi în bogăție după aceea. Pur și simplu așa e, cine mă crede mă crede, cine nu, nu. Este important că am un colac de salvare: oricând mă pot întoarce la meseria mea în Occident, să câștig zeci de mii de euro pe an, iar asta m-a făcut foarte relaxat în ceea ce privește situația mea financiară”, a spus noul primar General al Capitalei.

Nicușor Dan are o fetiță

Nicușor Dan are și fetiță, despre care a mărturisit în același interviu că își dorește tot ce e mai bun. Primarul General susține că își va încuraja întotdeauna fiica să călătorească în lume, însă și-ar dori să se stabilească în România.

„Am o fetiță și mi-aș dori ca ea, chiar dacă o voi încuraja să circule peste tot în lume, să se stabilească în București sau în România. Asta realmente este o miză personală și atunci voi face tot ce ține de mine ca orașul acesta să devină, la nivel academic, de business, un punct important în lume, astfel încât tinerii, din România sau din afară, să vină să locuiască aici. Legat de problema copiilor, m-a ajutat foarte mult Miruna Târcă, a făcut un document care se numește „București, un oraș prietenos cu copiii“, foarte amplu.

Foarte multe mame, de fapt toate, din zone defavorizate, mi-au spus că își doresc un viitor bun pentru copiii lor. Și asta este o miză”, a mai spus primarul Capitalei.

Nicușor Dan a fost trădat

O întrebare l-a luat însă pe nepregătite pe actualul primar. Acesta a fost întrebat dacă a fost vreodată trădat. În acest context, Nicușor Dan a rememorat o întâmplare care l-a durut enorm.

„O să vă dau, totuși, un răspuns. Acum doi ani, am fost la întâlnirea de 30 de ani de la terminarea liceului și era prezentă inclusiv o colegă de clasă care acum locuiește în America și care este măritată cu un japonez foarte simpatic. Am avut o discuție cu el și l-am întrebat cum vede România, ce e frumos, ce nu e, ce e bine, ce nu e bine.

El mi-a spus: cred că principala problemă pe care România o are este numărul de oameni capabili să se lupte pentru o idee”, a mai spus Dan.

Sursă foto: INQUAM/Octav Ganea