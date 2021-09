Invitată la podcastul lui Mihai Petre, Amalia Năstase, fosta soţie a lui Ilie Năstase, a rememorat un moment care a marcat-o puternic în tinereţea ei.

“Am fost distrusă”, spune Amalia Năstase, care a povestit că apoi, din cauza stresului, a început să aibă inclusiv probleme cu căderea părului.

Totul se întâmplă în timpul facultăţii, atunci când a rămas repetentă la Programare. Amalia Năstase a terminat Facultatea de Finanțe-Bănci, însă a fost o perioadă dificilă, având în vedere că ea muncea deja de la 16 ani ca să se poată întreţine.

“La facultate am repetat un an. Am rămas repetentă pentru programare. Noi la facultate făceam chestii din neanturile istoriei.

Eu, de capul meu, am învățat să scriu un software, dar în același timp rămâneam repetentă pentru că nu puteam să învăț un limbaj de programare arhaic, pe care nu trebuia să îl învețe un student la Finanțe-Bănci, trebuia să-l învețe cineva care face programare. Am fost distrusă pentru că am rămas repetentă”, a mărturisit Amalia Năstase.