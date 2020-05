Pensionarul Ioan Hidegcuti, fost preşedinte al RAAPPS din timpul guvernării PDSR, primea un salariu de 13.000 de lei pe lună de la FRG, conform dezvăluirilor făcute de Bogdan Glăvan pentru newsweek.ro

Ioan Hidegcuti este înrudit prin alianţă cu Ion Iliescu

Ultima declaraţie de avere a lui Hidegcuti datează din octombrie 2017. Acesta deţine o avere impresionantă alcătuită din 13 terenuri în Vâlcea, Baia Mare, Câmpulung Muscel, Bucureşti şi Predeal, un apartament de 360 mp în Câmpulung Muscel, o casă în Bucureşti, încă un apartament în Capitală, o casă de vacanţă în Predeal de 422 de metri pătraţi, încă o casă şi o anexă moştenite în proporţie de 50% în Vâlcea.

Obiectele de artă deținute de familie valorează 400.000 de lei. De asemenea, Ioan Hidegcuti a declarat că are aproape 2 milioane de lei în conturi bancare.

A donat fiicei sale 400.000 de lei

Ioan Hidegcuti a împrumutat firma Millenium Educaţional SRL cu 492.000 de lei. Aceasta este fosta firmă a lui Hidegcuti, deţinută împreună cu Vasile Blaga, europarlamentar PNL.

De asemenea, pensionarul a mai împrumutat firma Nextrom Int Co Impex SRL, unde deţine acţiuni cu 270.000 de lei şi 40.000 de dolari. La data completării declaraţiei de avere, Ioan Hidegcuti avea un salariu de 106.000 de lei primit pentru 10 luni din an. Pensia acestuia era de 57.000 de lei pe an (4.700 de lei pe lună) iar pensia soţiei era de 11.200 de lei.

Din această pensie, Maria Hidegcuti a donat fiicei sale 400.000 de lei. În aprilie 2018, Simina Giurgiuca, angajaţă a Consiliului Concurenţei, a primit 400.000 de lei donaţie de la mama sa, Maria Hidegcuti. Simina a fost căsătorită cu fiul actriței Ioana Pavelescu si fratele vedetei de televiziune Maria Marinescu. Soţul Siminei a decedat în 2005. Trebuie menționat că mama lui, Ioana Pavelescu, a fost soţia lui Mihai Bujor Sion, fiul adoptiv al lui Ion Iliescu.