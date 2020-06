Noile informații vin din partea Oanei Roman, fiica fostului premier Petre Roman și a Mioarei Roman.

Aceasta a vorbit la Gândul Live despre problemele de sănătate ale lui Costin Mărculescu, dar și despre viața profesională a acestuia.

„Foarte puțină lume își mai amintește că a avut cea mai mare companie de manechine din Europa de Est”, spune Oana Roman la Gândul Live

„Costin Mărculescu vorbea despre faptul că a fost pe culmi, foarte puțină lume își mai amintește că a avut cea mai mare companie de manechine din Europa de Est, făcea niște spectacole gigantice, turnee in toată țară. Costin Mărculescu a fost milionar înainte de alții.

Chiar mi-a scris un prieten, că nu se știe cine a fost Costin Mărculescu. L-a plătit pe Toto Cutugno pentru a veni să facă un spectacol. A pierdut tot, pentru că așa cum fac mulți artisiti boemi, nu a știut să managerieze situația financiară”, a adăugat Oana.

Oana Roman, dezamăgită de apropiații actorului

Întrebată de faptul că Costin Mărculescu a murit singur, Oana Roman s-a declarat dezamăgită de unele persoane din jurul acestuia.

„M-a șocat este că un prieten de-al lui a publicat un mesaj prin care spunea că moare și apoi nu l-a mai căutat deloc”, a spus Oana Roman.

„În momentul în care locuiești singur, nu vorbești cu toți prietenii zilnic. Eu aveam momente în care nu vorbeam cu mama, nu vorbeam câte 2 zile. Ce mă miră este faptul că deși știa că avea probleme cu inima, nu s-a tratat cum trebuie și nu avea pe nimeni lângă el pentru a merge la control mai des și ce m-a șocat este că un prieten de-al lui a publicat un mesaj prin care spunea că moare și apoi nu l-a mai căutat deloc.

Chiar dacă e o exagerare, când un om îți trimite un astfel de mesaj, suni și întrebi ce se întâmplă, iar apoi nu publici mesajul din viață lui intimă. Nu vreau să judec, dar mi se pare oribil să publici mesajele trimise după deces” a declarat Oana Roman.

Secretul neștiut al actorului

Totodată, Oana Roman a vorbit și despre lui Costin Mărculescu în cariera sa. Potrivit acestia, actorul a dat naștere unei școli de modelling și „a reușit să facă ceva în viață lui, ceea ce este cel mai important”.

„A reușit să inventeze școala de modelling. Din punctul acesta de vedere, a avut o sclipire de geniu în acel moment. Conceptul pe care l-a creat a fost ideea lui. A reușit să facă ceva în viață lui, ceea este cel mai important”.

În ceea ce privește divorțul cu fosta soție, Oana Roman a declarat că nu știe foarte multe detalii, însă a ținut enorm la actor.

„Nu am detalii despre divorțul lui. Eu am ținut foarte mult la el și îmi plăcea că se simțea bine. Este un om cu care am avut o relație foarte ok și cu asta vreau să rămân”, a adăugat Oana.