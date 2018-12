Secretele filmului Singur acasă! Cât a câștigat Macaulay Culkin pentru rolul principal și ce avere are actorul

Cu toate acestea, Macaulay Culkin a jucat în continuare în mai multe filme, dar şi-a făcut şi o formaţie de rock, The Pizza Underground. Acesta a revenit în rolul care l-a consacrat într-o reclamă pentru compania Google. De data aceasta, Kevin este un tip matur Macaulay Culkin, în vârstă de 38 de ani, joacă într-o reclamă pentru compania Google, sub forma unei parodii după celebrul film de acum 28 de ani, „Singur Acasă”.

Recent, jurnaliştii britanici de la The Daily Express, care citează site-ul Wealthy Gorilla, au notat că averea actorului Macaulay Culkin se ridică în prezent la 15 milioane de dolari. Pentru rolul din primul film „Home alone“ („Singur acasă“), actorul a primit 100.000 de dolari, în timp ce pentru cea de-a doua parte, cel cunoscut sub numele de Kevin din „Singur acasă“ a primit 4,5 milioane de dolari.

Filmul Home Alone este cu siguranţă, de când s-a lansat, cel mai vizionat film de Crăciun. Pentru filmarea acestuia s-au cheltuit 18 milioane de dolari, încasările totale de 476.684.675$.

Averea lui Macaulay Culkin a crescut datorită drepturilor de autor pe care le primeşte şi astăzi, dar şi filmul „Richie Rich“ i-a rotunjit veniturile.

În România, filmul „Home alone“ are în continuare un succes răsunător şi Pro TV îl difuzează în fiecare an în perioada Crăciunului, fiind lider detaşat de audienţă. Este al treisprezecea an consecutiv în care filmul Singur Acasă domină audienţele de iarnă de la ProTv.