Irina Vereşciuk a transmis pe rețelele de socializare că Ucraina și Rusia au făcut schimb de prizonieri de război, relatează AFP.

„Astăzi, din ordinul președintelui Zelenski, a avut loc primul schimb de prizonieri de război în toată regula. A avut loc primul schimb complet de prizonieri de război cu Rusia. Un prim schimb de prizonieri de război cu drepturi depline. În schimbul a zece ocupanți capturați, noi am recuperat zece militari de-ai noștri.”, a scris vicepremierul ucrainean pe Facebook.

De asemenea, 11 marinari civili ruşi, salvaţi de pe o navă ce s-a scufundat în Marea Neagră lângă Odesa, au fost trimişi înapoi la Moscova, iar Kievul a primit înapoi 19 marinari civili ucraineni, a căror navă de salvare, Sapphire, a fost capturată de forțele ruse.

Reamintim că miercuri, 23 martie, Ministerul Afacerilor Externe din Rusia a afirmat că au fost organizate deja două schimburi de prizonieri de război, însă nu a spus câți soldați ruși au fost recuperați de la armata ucraineană.

De asemenea, marți, 22 martie, Tatiana Moskalkova, delegata pentru Drepturile Omului la Kremlin, a spus că a avut loc un schimb de prizonieri de război.

Rusia a primit nouă soldați capturați, iar Ucraina l-a primit pe Ivan Fedorov, primarul orașului sud-estic Melitopol, ocupat de armata rusă. Irina Vereşciuk a confirmat miercuri, 23 martie, schimbul respectiv.

Amintim că Ministerul de Externe din Ucraina a informat că miercuri, 16 martie, primarul și viceprimarul orașului port Skadovsk au fost răpiți de soldații ruși. De altfel, zilele trecute, și alți edili ucraineni au fost răpiți de militarii ruși.

Oleksandr Yakovlyev (primarul orașului port Skadovsk) și Yurii Palyukh (viceprimarul) au fost răpiți, miercuri, 16 martie, de soldații ruși, relatează Sky News. Skadovsk este un oraș port de lângă Marea Neagră.

În plus, vineri, 11 martie, și duminică, 13 martie, alte personalități importante din Ucraina au dispărut.

Este vorba despre Ivan Fedorov. Edilul oraşului din sud-estul Ucrainei, nu departe de Peninsula Crimeea, a fost răpit vineri seară. Nu se ştie deocamdată locaţia în care a fost dus edilul.

Informaţia a fost dată publicităţii de către Anton Gerașcenko, consilier al ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei. „Primarul Ivan Fedorov ar fi fost răpit de soldați ruși. Edilul ar fi refuzat să coopereze cu invadatorii”, a mai afirmat Anton Gerașcenko.

Consilierul Ministerului de Interne din Ucraina a fost primul care a vorbit public despre răpirea lui Ivan Federov, transmite Mediafax.

Anton Gerașcenko a explicat şi cum a avut loc, de fapt, răpirea: zece persoane au intrat în centrul de criză, i-au pus o pungă pe cap primarului Fedorov și l-au luat „spre o direcție necunoscută.”

La scurt timp după aceea, procurorul regional din Luhansk, susținut de Rusia, a spus că Ivan Fedorov este terorist și că este anchetat. Potrivit unui mesaj de pe site-ul web al procurorului din Luhansk, Ivan Fedorov este acuzat de asistență și finanțare a activităților teroriste și de apartenență la o comunitate criminală.

