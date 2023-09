Se taie aceste pensii cu 20%. Ministrul de Finanțe a fost invitat luni seara, 4 septembrie, la Digi 24. Printre întrebările care i s-au adresat s-au regăsit și unele despre pensiile de serviciu.

Astfel, Marcel Boloș a fost întrebat dacă CE a cerut impozitarea acestor pensii cu 20%. Șeful de la Finanțe a recunoscut că instituția europeană a pus o astfel de presiune pe statul român.

De asemenea, el a mai dat detalii și cu privire la stadiul negocierilor cu instituțiile blocului comunitar în ceea ce privește măsurile fiscale.

În cadrul emisiunii televizate, ministrul de Finanțe a enumerat ceea ce cuprinde proiectul care prevede aceste măsuri. De altfel, el a spus că speră ca, în următoarele zile, să aibă loc un nou acord în Coaliție.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu și-a asumat răspunderea Guvernului pe măsurile bugetare, însă liberalii nu au fost mulțumiți de acest aspect.

Șeful Guvernului a declarat că el și colegii lui văd nevoia unei noi Legi a pensiilor. El a subliniat că această lege a devenit o prioritate și că speră ca ea să intre în vigoare din 1 ianuarie.

Acesta a mai spus că este mare nevoie să se intervină în acest domeniu.

El a mai spus că oficialii de la București și oficialii de la Bruxelles știu despre inechitățile din sistemul de pensii din România.

Șeful Executivului a mai precizat că nu a primit un răspuns în ceea ce privește eliminarea plafonului de 9,4% din PIB pentru bugetul de pensii.

Totuși, el a mai spus că discuțiile cu echipele tehnice pe acest subiect continuă.

„Eu, la Comisie, am vorbit de principii, am vorbit şi de eliminarea acelui 9,4 pentru că niciun stat european nu are prevăzut un procent în ceea ce priveşte pensiile.

Cred că nu ne deranjează să avem prins să ne încadrăm în media europeană de creştere a pensiilor.

Oricum, cei 9,4, la sută, ca să înţelegem foarte clar, am fi ajuns să-l depăşim după anul 2030, dar totuşi este o asumare în faţa Comisiei şi trebuie să fim responsabili şi după ce nu o să mai fim în politică. Cred că aceasta este abordarea corectă”, a mai susținut premierul.