Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Claudiu Năsui anunță că Guvernul propune ștergerea datoriilor companiilor de stat. 10 companii sunt vizate de această măsură, iar sumele se ridică la 137 de milioane de euro.

În acest sens, deputatul USR susține că în România foarte multe companii de stat sunt, de fapt, niște ”găuri negre” care aduc doar pierderi statului român.

„Iar se șterg datoriile companiilor de stat. Guvernul propune să șteargă datorii de 137 de milioane de lei de la 10 companii de stat. România încă are foarte multe companii de stat. Marea lor majoritate sunt găuri negre care nu produc decât pierderi pentru noi și beneficii pentru cei care le căpușează.

Adevărul este că suntem în prezența unui mecanism generalizat de furt din banii contribuabilului. Un sistem rodat de 32 de ani.

În caz că nu ați urmărit pagina aceasta, vi-l mai prezint o dată pe scurt”, a scris acesta.

Statul român și companiile de stat

Claudiu Năsui a mai vorbit și despre modul în care companiile de stat ajung să fie ”căpușate”, dar și interesul pe care statul român le are asupra lor. Având în vedere pierderile, datoriile se acumulează periodic, însă potrivit acestuia, de fiecare dată există un ministru care vine și le șterge.

Totodată, aceiași miniștri mai vin și anunță că fac investiții, astfel încât companiile de stat să ”facă față pierderilor”.

„Companii de stat sunt căpușate la greu printr-o varietate mare de metode: sub închirieri la prețuri derizorii, afaceri păguboase, contracte de achiziție la supra-preț, angajarea activului de partid, posturi extrem de bine plătite în conducere, etc. Conducerile companiilor sunt principalii beneficiari ai schemelor. Iar proprietarul companiei este statul, adică câte un ministru care vine și pleacă. Deci zero interes.

Evident, companiile sunt pe pierderi mari și tot acumulează datorii. Așa că periodic, mai vine câte un ministru și mai șterge datoriile. Că doar nu dă din banii lui, dă din banii contribuabilului. Toți îi mulțumesc. Mai ține un discurs pe care nu-l crede nimeni că „salvează industria” și deodată dispar datoriile.

Tot periodic, același tip de miniștri vin și zic că vor face „investiții”. Adică măresc capitalul social al acelor companii de stat ca să poată să facă față… ați ghicit, pierderilor.

În fiecare an zic că e o situație excepțională. Și că acum trebuie salvate companiile. După care anul viitor fac fix la fel. Aceeași poveste și cu ștergerea datoriilor și cu „investițiile”, adaugă Năsui.

Banii publici sunt ”îngropați”

În aceeași postare, ministrul susține că practic, este vorba despre un sistem care ”îngroapă banii publici” în conturile unor companii de stat. În ceea ce privește sumele, în 2022, la bugetul de stat există 200 de milioane de lei, bani care trebuie investiți în companiile de stat.

El a mai adăugat că în perioada în care era ministru a refuzat o astfel de practică, însă odată cu plecarea sa, aceasta a fost reluată. Deputatul USR susține că singura soluție este ca aceste companii să fie redresate, sau vândute ori închise, însă și în acest caz există șanse destul de mici.

„În final avem un sistem care îngroapă banii publici în conturile unor firme branșate la companii de stat cu acoperirea politicienilor și, evident, finanțarea contribuabililor. Cu fiecare fluturaș de salariu, mai dați jumătate din bani la stat.

Ca să avem și o cifră a fenomenului. Doar anul acesta sunt prinse în buget 200 de milioane de lei pentru a „investi” în companiile din ceea ce se numește industria de apărare. Iar asta este pe lângă toate ștergerile periodice de datorii.

Cât am fost ministru am refuzat practica acesta de a tot îngropa bani în companii căpușate cu zero șanse de redresare. Dar cum am plecat, cum au reluat practica. Ministrul interimar de la PNL a renumit toți administratorii speciali rapid în funcții și a deschis din nou robinetul de bani publici.

Soluția pentru companiile de stat sunt redresarea, vânzarea la licitație sau chiar închiderea. Multe nu mai pot fi redresate și nici măcar vândute, pur și simplu nimeni nu ar da bani pe așa ceva. Măcar noi să nu mai tot îngropăm bani în conturile grupurilor care le controlează”, a mai spus acesta.