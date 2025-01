Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a vorbit recent despre vârsta de pensionare. Acesta a abordat recent problemele cu care se confruntă ministerul, în special deficitul de personal din cadrul instituției.

El a subliniat că, în ultimii 15 ani, Ministerul de Interne a pierdut aproximativ 35.000 de polițiști experimentați, ca urmare a unor legi prost concepute, care au încurajat pensionările premature. Predoiu a subliniat că această politică greșită, adoptată de statul român, trebuie schimbată rapid.

Ministerul de Interne se confruntă cu o scădere constantă a numărului de angajați, iar în acest an, aproximativ 6.000 de polițiști s-au pensionat. Deși în ultimii doi ani s-au făcut eforturi pentru a compensa această pierdere cu noi angajări, ministrul a recunoscut că deficitul acumulat de-a lungul decadelor este greu de acoperit. El a precizat că ordinea și siguranța publică vor deveni o prioritate absolută începând cu 2 ianuarie 2025.

În contextul acestor provocări, Cătălin Predoiu a subliniat necesitatea unei reforme legislative în domeniul pensiilor și salarizării, considerând că Ministerul Muncii trebuie să adopte rapid o lege în acest sens.

Ministrul de Interne a menționat că va participa activ la discuțiile din cadrul coaliției guvernamentale pentru a susține aceste schimbări esențiale, dar a subliniat că problema investițiilor în infrastructura de siguranță publică trebuie, de asemenea, abordată. El a avertizat că fără continuarea investițiilor în oameni și în tehnologie, sistemul de ordine publică nu va putea să mențină siguranța cetățenilor pe termen lung.

„De pe 2 ianuarie ordinea, siguranța publică devine prioritară. Nu mai putem lucra cu un deficit de 25% din personal, este cel mai redus număr de angajați. De la an la an efectivele au scăzut. Inclusiv anul acesta avem aproximativ 6.000 de pensionari. Deci e un domeniu sensibil. În fiecare an au fost între 3.000 și 6.000 de pensionari, ceea ce e foarte mult.

Ce noi am reușit să facem în ultimii doi ani a fost să balansăm această cifră, s-o acoperim cu noi introduceri în sistem, dar e foarte greu să acoperi deficitul istoric care s-a acumulat în timp, în 10-15 ani.

Ministerul a pierdut în ultimii 15 ani aproximativ 35.000 de cadre, și erau cadre cu experiență care s-au dus acasă în pensie, și s-au dus pentru că sunt legi prost gândite și prost adoptate, și vă spun că n-am votat niciuna dintre aceste legi.

A fost o invitație a acestor cadre, și nu numai din Ministerul de Interne, ci și Ministerul Apărării Naționale și din serviciile de informații, poate că și din alte domenii de activitate. A fost o invitație la pensie, a fost o politică greșită a statului român, care trebuie schimbată și schimbată rapid”, a afirmat Cătălin Predoiu la Digi24.