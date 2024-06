Nicolae Ciucă a subliniat că „nu ne sucim” și că nu „umblă cu șmecherii”.

„Nu e niciun incendiu în Coaliție. Nu ne sucim deloc așa, nu ne sucim deloc. Și chiar nu umblăm cu șmecherii. Dacă și noi am fi umblat cu șmecherii, vă dați seama unde ajungea”, a declarat el la Prima News.

Liderul PNL a spus că nu este supărat în legătură cu reacția premierului Marcel Ciolacu. Acesta a explicat și de unde a pornit ideea de a comasa alegerile prezidențiale cu cele parlamentare, în luna decembrie.

Mai exact, a spus Ciucă, septembrie ar putea perturba calendarul școlar.

Liberalul a explicat că numărarea voturilor și închiderea procesului electoral durează o săptămână.

Amintim că săptămâna trecută, premierul Marcel Ciolacu a subliniat că alegerile prezidențiale vor avea loc în luna septembrie, conform deciziei luate.

El a precizat că au stabilit o condiție clară și că nu au anunțat comasarea alegerilor până când nu au avut întregul calendar electoral.

Decizia a fost luată în cadrul coaliției. Ciolacu a adăugat că calendarul alegerilor va fi anunțat înainte de comasare, după ședința Consiliului Politic Național al PSD.

„Este evident că alegerile pentru funcţia de preşedinte sunt în septembrie, aşa cum am hotărât.

Am pus o condiţie foarte clară, nu am anunţat comasarea alegerilor până nu am avut calendarul întreg al alegerilor. Decizia a fost luată în cadrul coaliţiei. (…) Calendarul de alegeri este anunţat înainte de comasare”, a declarat el.