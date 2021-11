Persoanele care își doresc să se încălzească cu un consum redus de energie, dar și cu emisii CO2 mult mai mici decât până acum vor avea ocazia odată cu noile sistemele Immergas hibride Immergas.

Producătorul de centrale termice Immergas lansează pe piața locală o nouă serie de sisteme hibride dedicate sectorului rezidențial și comercial. Sistemele hibride sunt cea mai avansată soluție tehnologică de pe piață pentru încălzire, răcire și preparare a apei calde de consum pe bază de surse de energie regenerabilă, cu un consum redus de gaze naturale.

Astfel, sistemele hibride oferă siguranța furnizării de energie, având totodată un impact minim asupra mediului. În plus, prin caracteristicile lor, sistemele hibride sunt ideale ca soluție pentru aplicarea standardului nZEB (clădiri cu un consum aproape zero de energie) la construcțiile noi, ce a devenit obligatoriu din acest an în toată Uniunea Europeană, inclusiv în România.

Anul acesta, Immergas a lansat noua serie de sisteme hibride MAGIS Combo 12 V2, 14 V2 și 16 V2 – ce includ pompe de căldură de tip aer-apă cu puteri de 12 kW, 14 kW, respectiv 16 kW, în variante monofazate și trifazate. Centrala termică cu condensare inclusă are o putere de 32 kW atât în regim de încălzire, cât și în regim de preparare apă caldă de consum (ACC).

Un sistem hibrid integrează pompa de căldură cu centrală pe gaze naturale cu condensare, cele două funcționând în tandem. Din acest motiv, sistemul hibrid poate produce căldură și apă caldă de consum și la temperaturi exterioare negative sub care pompa de căldură nu mai poate funcționa (de ex: -20 grade Celsius). În cazul sistemelor hibride, centrala cu condensare funcționând împreună cu pompa de căldură poate economisi până la 40% energie.

Pentru o eficiență energetică și mai ridicată, sistemul hibrid se poate conecta la panouri solare termice (pentru producerea de apă caldă) sau fotovoltaice (pentru producerea de electricitate). În prezența unei instalații fotovoltaice, pompa de căldură a sistemului hibrid poate utiliza energia soarelui, mărind astfel eficiența energetică a sistemului, ceea ce permite obținerea unor economii maxime în facturile de energie. În cazul în care pompa de căldură și centrala termică cu condensare sunt alimentate numai cu energie electrică de la panouri fotovoltaice (care nu fac parte din sistemul hibrid), se încadrează în specificațiile nZEB.

Mai mult decât atât, datorită gradului ridicat de inovație, în centrul acestor sisteme hibride se află o unitate inteligentă de control care alege sursa de energie cea mai eficientă din punctul de vedere al costurilor, asigurând totodată confort maxim în orice condiții de vreme. Așadar procesul de funcționare a fost automatizat astfel încât, în cazul în care s-a introdus în memoria sistemului costul gazelor naturale și cel al curentului electric, sistemul hibrid va alege pentru funcționare combustibilul care costă mai puțin, în funcție de temperatura exterioară.

Sistemele sunt adaptate evoluției digitale

Sistemele hibride MAGIS Combo V2 sunt adaptate evoluției digitale actuale, permițând consumatorilor să le opereze confortabil și în siguranță de la distanță, cu ajutorul aplicației Dominus instalată pe smartphone sau pe tabletă.

Instalarea unui sistem hibrid de încălzire va îmbunătăți clasei energetică a proprietăți, ceea ce poate conduce la creșterea valorii pe metru pătrat a proprietății imobiliare și la amortizarea rapidă a investiției inițiale în aceste echipamente energetice. Soluțiile hibride Immergas sunt potrivite pentru locuințe unifamiliale, ansambluri rezidențiale, blocuri de apartamente, clădiri comerciale și clădiri de birouri.

Noile tehnologii vor completa portofoliul actual de sisteme hibride: MAGIS Combo 4 V2, 6 V2 și 9 V2, ce includ pompe de căldură cu puteri de 4 kW, 6 kW, respectiv 9 kW (monofazate), precum și o centrală termică cu condensare având puterea de 24 kW în regim de încălzire și 27,3 kW în regim de ACC. Sistemul hibrid MAGIS Combo v2 cu puterile între 4 și 6 kW poate fi utilizat și pentru apartamente de bloc.

Inovația Immergas își spune cuvântul în amprenta sustenabilă a sistemelor hibride. Cantitatea emisiilor de CO 2 este redusă cu până la 50% prin utilizarea unui sistem hibrid raportat la utilizarea unei centrale tradiționale. Rezultatul este confirmat de un studiu realizat de Departamentul de Energie, Sisteme, Inginerie Teren și Construcții (DESTEC) al Universității din Pisa, privind emisiile unei centrale cu 20 de ani de viață.

Totodată, centralele cu condensare Immergas se încadrează în clasa 6 de emisii de NOx (conform Standardelor SR ENI 297 și 483), fiind clasa cu cele mai mici emisii de NOx în gazele de ardere (maxim 62 mg/kWh).