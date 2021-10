Preşedintele Consiliului Naţional al PSD declară că un posibil demers al liberalului Ludovic Orban de a înfiinţa o nouă formaţiune politică, ar putea avea succes. Acesta crede, însă, că succesul ar depinde de o condiţie, noul partid politic „să nu se lupte cu PNL-ul”.

„PNL-ul are tradiţia despărţirilor şi aripilor, încă din 90. PNL – AT, PNL 93, au mai multe experimente care au reuşit. Eu aş putea să spun, văzând şi atitudinea parlamentarilor care-mi sunt colegi şi chiar a unor lideri importanţi din Transilvania, aş spune că în acest moment Orban ar avea o şansă dacă ar reuşi să facă un fel de partid care să nu fie neapărat, să se lupte cu PNL-ul, aşa cum se încearcă la noi. Deci să încerce o altă cale liberalistă, pentru că Cîţu a reuşit să dilueze oarecum – chiar dacă mă aşteptam la un libertarian ca el să lucreze un pic ideologic, să meargă pe această variantă – a făcut numai chestii care au vrut să fie pragmatice. Deci ar putea să facă asta, mai ales că lumea percepe, şi în lumea liberală se percepe că i s-a produs o mare nedreptate, pentru că i s-a luat scaunul înainte de congres. Are un statut de victimă. Şi pierzându-şi încrederea Cîţu, care la început poate că a fost o speranţă – a reuşit să urce la încredere până spre 30%, acum a coborât sub 10% – dar cumva el a câştigat prin comparaţie”, a afirmat Vasile Dîncu duminică, la Prima TV.

Ludovic Orban vrea să se retragă ”din gașcă”

Ludovic Orban a declarat că tot ce s-a întâmplat la Congres l-a „marcat profund” şi că se gândeşte dacă mai are ce să caute „în această gaşcă”. El consideră că au fost călcate în picioare lucruri fundamentale care ţin de democraţie.

„Când voi fi convins că PNL a devenit o carcasă care nu mai are nicio legătură cu partidul istoric, sunt gata inclusiv să creez o construcţie politică care să continue trecutul PNL”, a transmis Orban.

Despărțirea de partid, la nivel de discuție

Fostul președinte al Partidului Național Liberal a precizat că nu a discutat, deocamdată, cu parlamentarii care îl susţin despre o eventuală demisie în bloc din partid.

„Dacă colegii mei vor persista în speranţa absurdă de a obţine voturile PSD-ului la învestirea unui Guvern minoritar, evident că există posibilitatea să ne despărţim”, susţine fostul lider al PNL.