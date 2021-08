Florin Cîțu nu are, deocamdata, motive de îngrijorare. În ciuda dezvăluirilor care au explodat în presă și care vizează cele două dosare pe care acesta le-ar avea în SUA, toată lumea este decisă să-l susțină. Cei de la USR PLUS nu vor să plece din coaliția de guvernare. A spus-o clar Dacian Cioloș. El a explicat și care este argumentul. ”Problemele interne ale PNL nu țin de noi”, a susținut liderul politic.

Dacian Ciolos, liderul PLUS, a declarat că USR PLUS va rămâne la guvernare, atâta timp cât se vor face reforme. Acesta a precizat că ”problemele interne ale PNL” nu țin de ei, făcând referire la cele două dosare ale lui Florin Cîțu.

”USR PLUS nu iese de la guvernare decât dacă nu se fac reforme. Problemele interne ale PNL nu ţin de noi, nu sunt în interesul nostru. Problemele personale se rezolvă personal”, a declarat Dacian Cioloș.

Declarația dată de liderul PLUS, Dacian Cioloș, a venit în contextul în care coaliția de guvernare va avea o ședință, luni, la ora 17:00, la Palatul Victoria.

Care este motivul pentru care a reacționat Florin Cîțu

Au apărut date din al doilea dosar al lui Florin Cîțu în SUA, dat în judecată pentru o datorie neplătită

Dosarul civil al premierului Florin Vasile Cîțu, așa cum el a fost pus la dispoziție de către autoritățile judiciare americane. Documentele scot la iveală o datorie neplătită pentru care Cîţu a fost dat în judecată. Potrivit documentelor din dosar în 21 iulie 2008 Florin Cîţu este dat în judecată pentru o datorie neplătită de 6.698,73 de dolari de pe un card de credit deschis la Maryland National Bank.

Șase luni de zile l-au căutat autoritățile americane inclusiv în sistemul de evidență a alegătorilor, dar fără succes. Au angajat inclusiv un investigator profesionist să îl găsească pe Florin Cîțu. Acesta era deja în România, directorul unei cunoscute bănci, motiv pentru care instanța închide dosarul la început de 2009.

„Acum 20 de ani a fost vorba de condus sub influența alcoolului. Am plătit amendă respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut acea informație. Apare acum, în competiția internă din PNL”, a declarat Florin Cîțu.

