Situație disperată în Rusia! Un video care face înconjurul rețelelor de socializare a surprins mai mulți cetățeni ruși care stau la coadă, la o bancă, pentru a-și retrage pensiile sau salariile. În videoclip se vede cum un angajat al băncii le spune oamenilor să plece acasă, fiindcă nu își pot retrage banii de la bancomate.

„Băncile rusești nu au numerar pentru a satisface retragerile și plățile de pensii. Un angajat al băncii le spune pensionarilor aflați la coadă să plece acasă. Acest lucru va lovi mai întâi regiunile subdezvoltate care trăiesc în sărăcie, dar probabil că va ajunge în cele din urmă la Moscova și la Sankt-Petersburg.”, este mesajul lui Igor Sushko, un pilot ucrainean de curse, de pe pagina sa de Twitter.

Alături de mesaj, pilotul a postat și un videoclip în care se vede cum oamenii sunt nevoiți să stea la coadă pentru a-și retrag pensiile sau salariile de la băncile rusești.

SO IT BEGINS: Russian banks don’t have cash to satisfy withdrawals and pension payments. Bank employee tells pensioners in line to go home. This will hit undeveloped regions living in poverty first, but will likely eventually reach #Moscow and #SaintPetersburg. pic.twitter.com/hBa4CieYtA

— Igor Sushko (@igorsushko) December 24, 2022