De la 1 martie se pare că România renunță la o serie de restricții, printre care și aceea care se referă la prezentarea certificatului verde în magazine și mall-uri, au declarat surse politice pentru Observator.

Reamintim că, recent, Alexandru Rafila a declarat că primele măsuri de relaxare ar putea fi luate în discuţie de către Guvern în momentul în care gradul de ocupare cu bolnavi COVID-19 a paturilor din secţiile de terapie intensivă va scădea sub 50%, respectiv sub 900 de paturi ocupate.

„Una dintre ele v-am şi spus-o, legată de utilizarea măştii în spaţiile deschise, dar va rămâne recomandarea, nu altceva, a utilizării în cazul unor spaţii care sunt extrem de aglomerate, chiar dacă sunt deschise. Renunţarea la limitările orare şi, eventual, pentru accesul în magazinele acestea de mare suprafaţă, care să nu mai fie condiţionate de utilizarea certificatului electronic. Eventual, mărirea pragului de la 30% la 50% a activităţii în unităţi culturale sau în unităţi de alimentaţie publică”, a adăugat acesta.

Premierul Nicolae Ciucă, despre măsurile de relaxare

Premierul anunța încă de acum ceva vreme că tendința în scădere a numărului de cazuri va duce la măsuri de relaxare.

„Având în vedere evoluţia situaţiei pandemice, am discutat şi am spus public că urmează să desfăşurăm o analiză după data de 15 februarie la nivelul Ministerului Sănătăţii şi a celorlalte instituţii implicate în gestionarea crizei pandemice. Au avut loc aceste evaluări, este foarte clar că în momentul de faţă în ceea ce priveşte valul 5 am intrat pe o linie descendentă şi am discutat cu domnul ministru Rafila, urmând ca în perioada imediat următoare, ţinând cont de faptul că la începutul lunii martie urmează să îşi înceteze efectele hotărârea de guvern, să avem o analiză cât se poate de concretă şi să venim cu măsuri care să se preteze la nivelul situaţiei concrete”, a spus prim-ministrul înaintea şedintei de Guvern de miercuri.