Guvernul Dăncilă are zilele numerate. Opoziția face orice pentru a dărâma Executivul. PNL a decis să înceapă operațiunea de recrutare de parlamentari chiar cu un PSD-ist. Alexandru Andrei a confirmat că a schimbat tabăra. Acesta spune că acțiunea sa nu a fost o mișcare în urma unor calcule politicianiste și a precizat că nu este un oportunist.

„Din respect față de giurgiuveni vreau să anunț public că începând de astăzi (luni – n.r.), 3 iunie, voi activa ca deputat al grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. Nu am făcut această mișcare politică în urma unor calcule politicianiste, nu sunt un oportunist. Sunt un politician vertical, mi-am dat demisia din PSD de acum câteva luni pentru că mi-am dat seama de atunci că linia măsurilor adoptate de partid nu mai coincide cu mandatul care mi-a fost încredințat de giurgiuveni, prin votul lor, din 2016”, a scris Alexandru Andrei, într-o postare pe contul de Facebook.

Deputatul a adăugat că rezultatul alegerilor europarlamentare l-au convins de faptul că PNL are, în prezent, cea mai bună echipă și este singurul partid care poate bate PSD. „Și rezultatul alegerilor din data de 26 mai, voturile majorității românilor, mi-au arătat că am avut dreptate. PNL are în acest moment cea mai bună echipă și eu mă alătur celor care au soluții reale și viabile pentru români, pentru România! Totodată, rezultatul obținut de PNL îmi dovedește că este singurul partid care poate bate PSD, același PSD care a făcut din județul Giurgiu propria feudă, ca și cum, noi restul, nu avem niciun cuvânt de spus. Le vom dovedi că nu este așa! Giurgiul nu este feuda PSD-ului, a lui Bădălău sau a oricărui alt politician! Este al cetățenilor! Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat, pentru încrederea voastră. Vă invit să îmi fiți alături și pe viitor! Împreună punem Giurgiul în primul rând, România în primul rând!”, a conchis Andrei.

La începutul lunii februarie, Alexandru Andrei a anunțat că demisionează din PSD. El a activat în această perioadă ca deputat independent. A fost ales pe listele PSD la alegerile parlamentare din 2016, fiind deputat de Giurgiu.

