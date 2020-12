„În fiecare an, în perioada sărbătorilor intensificăm numărul de forțe. Nici acest an nu face excepție. Pe lângă pericolele din fiecare an în această perioadă, avem și context pandemic, avem în continuare restricții. Nu ne relaxăm și sfătuim și cetățenii să nu se relaxeze prea mult, pentru că e importantă sănătatea”, a declarat Alexandru Iacob, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, la Digi24.

Trebuie menționat că interdicția de deplasare din intervalul 23:00-5:00 rămâne în vigoare, cu excepțiile prevăzute de lege.

Încep controalele în noaptea de Revelion

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București a fost întrebat dacă se vor da amenzi și de Revelion.

„Ori de câte ori am constatat o încălcare a legii, nu am fost ezitanți. Pentru sănătatea colectivă, nu vom face nici de această dată foarte multe excepții, pentru că îndemnăm pe toată lumea să respecte regulile. Începem cu exemplul personal. Vedem jandarmi cu masca, mănuși, păstrăm distanța fizică și îndemnăm pe toată lumea să facă la fel”, a explicat Alexandru Iacob.

Ce nu avem voie să facem de Revelion

Raed Arafat a fost întrebat dacă avem voie să petrecem cu toată familia şi prietenii acasă, în noaptea de Revelion.

„În casă nu există şi nici nu au existat reguli care să impună un anumit număr de persoane. Nu putem să impunem acest lucru în casele oamenilor. Recomandarea în interiorul casei este să sărbătorească în familie restrânsă, fără să primească persoane care nu stau în casa respectivă. În cazul în care primesc persoane, trebuie să aplice toate măsurile de siguranţă, inclusiv aerisirea, inclusiv purtarea măştii. De party-uri, petreceri, în apartamente, în case, în spaţiul lor privat, nimeni nu poate să intre peste ei acolo, dar asta înseamnă asumarea unui risc major. Când sunt persoane din mai multe familii care se întâlnesc acolo, riscul de transmitere este unul foarte serios”, a declarat șeful DSU la Antena 3.