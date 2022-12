Decizia momentului în România! Parlamentul a scăzut vârsta minimă de obținere a permiselor de conducere

Președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a spus că PNL are „soluția pentru combaterea deficitului de forță de muncă al conducătorilor profesioniști din România”. Astfel, spune ea, a fost decisă scăderea vârstei minime de obținere a permiselor de conducere pentru categoriile C, CE si D, DE.

„Partidul Național Liberal are soluția pentru combaterea deficitului de forță de muncă al conducătorilor profesioniști din România. Am scăzut vârsta minimă de obținere a permiselor de conducere pentru categoriile C, CE si D, DE. Legea a fost aprobată astăzi de către Parlament prin proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Noile modificări oferă cadrul legal necesar reducerii vârstei minime de obținere a unui permis de conducere pentru categoria C, CE, de la 21 de ani la 18 ani, respectiv de la 24 ani la 21 ani pentru categoriile D, DE, titularilor unui permis de conducere categoria B cu condiția obținerii unui <certificat de competență profesională> (CCP)”, a transmis Alina Gorghiu.

Industria Transporturilor Rutiere din România și criza conducătorilor auto profesioniști

De asemenea, președintele interimar al Senatului a subliniat și că industria Transporturilor Rutiere din România traversează de mulți ani o criză a conducătorilor auto profesioniști.

„Aceasta s-a acutizat și pe fondul instabilității provocate de pandemia COVID, războiul din Ucraina, dar și de începerea aplicării Pachetului de Mobilitate 1. România se află printre țările cele mai afectate, deficitul estimat de șoferi profesioniști fiind de aproximativ 71.000 de posturi. Noile prevederi legislative sunt în conformitate cu legislația europeană prin care au fost stabilite dispoziții derogatorii de la vârstele minime pentru respectivele categorii de vehicule prin DIRECTIVA (UE) 2018/645 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 aprilie 2018.

Până la 23 mai 2020, statele membre ale Uniunii Europene au avut obligația să pună în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma directivei. În prezent, 17 țări din Europa au introdus deja astfel de modificări privind vârsta minimă pentru categoriile C, CE, respectiv D, DE. Printre aceste țări se numără Austria, Germania, Danemarca, Estonia, Franța, Grecia, Croația, Ungaria, Irlanda, Lituania Olanda, Polonia, Cehia, Portugalia, Slovenia, Suedia, Marea Britanie”, a conchis Gorghiu.