Un proiect de lege adoptat deja de Senat și aflat în dezbatere la Camera Deputaților aduce modificări importante la Legea Pensiilor, prin modificarea vârstei standard de pensionare pentru persoanele care, de-a lungul anilor pe care i-au petrecut în câmpul muncii, au lucrat și în condiții deosebite de muncă.

În acest mod, o parte dintre angajații din România, cei care au avut și ani lucrați în condiții deosebite de muncă, ar putea ieși mai devreme la pensie.

Mai precis, cei ce au lucrat în condiții grele vor primi patru luni de vechime în plus, pentru fiecare an lucrat în aceste condiții. În prezent, Legea Pensiilor prevede trei luni acordate pentru un an lucrat în condiții grele de muncă, deci modificarea oferă o lună în plus.

Astfel, conform tabelului cuprins în proiectul legislativ, pentru stagiul de cotizare realizat în condiții deosebite de muncă, la un an împlinit se reduce vârsta standard de pensionare cu patru luni, la doi ani cu opt luni, le trei ani cu 12 luni (un an de zile), la patru ani cu 16 luni (un an și 4 luni) și așa mai departe.

În plus, inițiativa legislativă prevede și schimbarea modului în care se calculează reducerea vârstei standard de pensionare. Dacă în prezent reducerea vârstei standard de pensionare se face începând cu un stagiu de cotizare realizat în condiții deosebite de peste șase ani, în viitor, reducerea vârstei de pensionare s-ar putea face din primul an de cotizare în astfel de condiții de muncă.

Pentru a se putea aplica însă, inițiativa legislativă are nevoie de votul favorabil al deputaților și de publicarea în Monitorul Oficial.

