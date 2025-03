Se răcește vremea în România

Se răcește vremea în România! Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, avertizează că vremea va suferi o schimbare bruscă: temperaturile vor scădea semnificativ, iar în multe regiuni vor reveni gerul, lapovița și chiar ninsorile.

În București, temperaturile au ajuns aproape de 30°C, dar cei care au pus hainele groase în dulap ar putea regreta curând. Începând de săptămâna viitoare, temperaturile maxime vor varia între 3 și 14°C, iar în Capitală se vor înregistra minime de până la -4°C.

„Este posibil ca săptămâna viitoare să observăm o scădere a valorilor de temperaturi și să ne apropiem de ceea ce este normal pentru a doua decadă a lunii martie în țara noastră. Vom avea temperaturi maxime între 3 și 14°C, cu mici variații de la o zi la alta, inclusiv în Capitală, unde vor fi 7-8°C”, a declarat Elena Mateescu pentru Antena 3 CNN.

În plus, pe timpul nopții, temperaturile vor scădea sub 0°C în multe regiuni, iar în zonele de depresiune vor ajunge chiar la -4°C. În aceste condiții, dacă vor apărea precipitații, acestea vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare.

Cei care nu au reușit să se bucure de zăpadă mai au încă o șansă: la munte, se preconizează ninsori consistente. În același timp, în nordul și centrul țării vor fi precipitații mixte, iar în celelalte regiuni sunt așteptate ploi.

Șefa ANM a spus că „,minimele vor fi negative, în special în depresiuni. Chiar și în Capitală, vom avea minime la începutul săptămânii viitoare de -4, -2°C. La munte, treptat vor predomina ninsorile, iar în nord și centru vor fi precipitații mixte”.

Mai multe avertizări de vreme rea

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică mai multe avertizări de vreme severă.

Prima avertizare este valabilă între 16 martie, ora 10, și 20 martie, ora 10, și vizează fenomene precum precipitații mixte, cantități semnificative de apă, intensificări ale vântului, răcire accentuată, brumă și îngheț la sol.

Astfel, în majoritatea regiunilor țării, până marți seara, vor avea loc precipitații care vor aduna local cantități de apă între 10 și 20 l/mp și izolat între 25 și 35 l/mp.

Vremea se va răci considerabil, iar ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, mai întâi la munte, apoi și în zonele de câmpie.

Va începe să se depună strat de zăpadă în noaptea de duminică spre luni în nordul Carpaților Orientali, iar pe parcursul zilei de luni în toate regiunile montane (10-15 cm). În noaptea de luni spre marți și marți, zăpada va ajunge și în Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul și estul Transilvaniei, acumulându-se în general 4-8 cm.

În majoritatea regiunilor, vântul va prezenta intensificări cu viteze de aproximativ 40-50 km/h.

Nopțile și diminețile vor deveni deosebit de reci, cu temperaturi predominant negative, iar în depresiunile din estul Transilvaniei se va semnala ger. Vor apărea brumă și, local, îngheț la sol.

Cod Galben pentru 17 martie, ora 10 – 18 martie, ora 10

Fenomenele vizate includ intensificări ale vântului și viscol în zona montană înaltă.

În regiunile Banat, Crișana, Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, sudul și vestul Olteniei, nord-vestul Transilvaniei, precum și în zonele montane, vor exista perioade cu intensificări ale vântului, atingând viteze de 50-70 km/h.

La altitudini mari, de peste 1700 m, rafalele de vânt vor atinge 75-90 km/h, iar condițiile vor favoriza viscolul.

Cod Galben, perioada 18 martie, ora 10 – 18 martie, ora 20

Fenomenele vizate includ intensificări semnificative ale vântului.

În Dobrogea, Bărăgan și în jumătatea sudică a Moldovei, vor exista perioade cu intensificări ale vântului, care vor atinge viteze de 50-60 km/h, iar izolat vor ajunge până la 70 km/h.