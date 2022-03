Klaus Iohannis a dat marea veste! România va primi gaz din alte surse: Se întâmplă până la sfârșitul anului

Președintele Klaus Iohannis a declarat, la finalul întrevederii cu omologul său din Bulgaria, Rumen Radev, că România va primi gaz lichefiat printr-un tronson care pleacă din Grecia și străbate Bulgaria.

”Avem promisiuni ca până la sfârșitul acestui an interconectorul să fie funcțional și să putem, via Bulgaria, să beneficiem de gaz lichefiat care se va descărca în portul din Grecia”, a declarat Klaus Iohannis.

Șeful statului a scos la iveală că țara noastră este aproape de a semna noi înțelegeri privind alimentarea cu gaz, precizând că ”se lucrează și la alte rute alternative de aprovizionare cu gaz și suntem în negocieri avansate cu mai multe surse. Este evident ca până începe iarna 22-23 trebuie să avem alternative viabile, care să ne asigure gaze pentru iarna viitoare”.

Iohannis anunță soluții pentru criza energetică

Klaus Iohannis a discutat la telefon miercuri, 15 martie, cu președintele azer Ilham Aliyev despre consolidarea cooperării energetice dintre România și Azerbaidjan. Scopul final este creșterea securității energetice a României.

„O convorbire telefonică foarte bună cu preşedintele azer, Ilham Aliyev, despre întărirea şi extinderea Parteneriatului strategic între România şi Azerbaidjan în toate domeniile de cooperare, în contextul în care celebrăm 30 de ani de relaţii diplomatice.

Am discutat cu președintele Ilham Aliyev despre consolidarea cooperării noastre energetice pentru a crește securitatea energetică prin diversificarea surselor de gaze naturale și electricitate. I-am mulţumit preşedintelui Ilham Aliyev pentru deschiderea sa pentru sprijinirea eforturilor noastre în aceste domenii”, a scris Klaus Iohannis pe Twitter.

Reamintim că la începutul lui martie, Virgil Popescu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care informează că România este interesată să importe gaze naturale din Azerbaidjan, precizând, de asemenea, că în cursul zilei de joi a avut o întâlnire de lucru cu ministrul azer al Energiei Parviz Shahbazov.

Virgil Popescu: România este interesată să importe gaze din Azerbaidjan

Ministrul Energiei nota la începutul lunii martie că România este interesată să importe gaze din Azerbaidjan.

„Astăzi (3 martie – n.r.) am avut o nouă întâlnire de lucru cu Parviz Shahbazov, ministrul Energiei din Republica Azerbaidjan. Am discutat aplicat despre cooperarea concretă în energie, în domeniile prioritare. Am transmis că România este interesată să importe volume de gaze din Republica Azerbaidjan, având în vedere Parteneriatul Energetic Strategic consolidat dintre cele două ţări”, spunea oficialul.