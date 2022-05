Potrivit informațiilor transmise de un post de televiziune din regiunea separatistă Transnistria din Republica Moldova, mai multe focuri de armă au avut trase în apropiere de granița cu Ucraina, relatează The Guardian.

“O sursă din cadrul organelor de ordine din Transnistria a spus că, într-adevăr, pe teritoriul Ucrainei, în apropiere de satul Pavlovka, au avut loc împușcături. Este în apropiere de satul Cuciurgan, în zona podului de cale ferată care a fost aruncat în aer pe 4 martie.” transmite postul TSV.

Potrivit informațiilor, mai multe focuri de armă s-ar fi tras pe teritoriul Ucrainei, în zona localității Pavlivka, ce se află în apropierea satului Cuciurgan și că ar fi vorba de niște exerciții militare, relatează Radio Europa Liberă Moldova.

There are Unconfirmed reports from Russian State Media that a Shootout has occurred at the Kuchurgan Checkpoint on the Transnistria-Ukrainian Border between Transnistrian Forces and Unknown Forces, this is the same Checkpoint that Ukraine recently barricaded with Concrete Blocks. pic.twitter.com/P2yu5VpSVv

