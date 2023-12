Mitică Dragomir a detonat bomba la finalul anului! E convins că împăcarea dintre Laurențiu Reghcempf și Anamaria Prodan va deveni realitate în 2024. Potrivit spuselor sale, cei doi se vor împăca de dragul copiilor și vor fi prieteni până la adânci bătrâneți.

„Cred că ea s-a supărat puțin pe mine. Ea m-a chemat la emisiunea pe care o are. Dar eu i-am spus că nu pot să mă duc la emisiunea ei deoarece am un contract cu o firmă de pariuri. Nu ne-am certat, dar am avut discuția asta. I-am spus direct că nu pot să onorez invitația ei. Adevărul e că astfel de discuții nu convin nimănui.

Cu mine și dacă te cerți, nu rămânem supărați. Eu i-am spus ei că după ce termin campionatul și nu mai am emisiuni legate de contractul meu, mai vorbim”, a adăugat fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal.