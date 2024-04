Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a clarificat condițiile în care anumiți români pot ieși la pensie la vârsta de 60 de ani fără a fi penalizați. În contextul discuțiilor privind pensia anticipată fără penalizare, se evidențiază că una dintre categoriile eligibile pentru această facilitate se referă la cei care au desfășurat activități în condiții deosebite sau speciale de muncă. Conform prevederilor, următoarele reguli se aplică în aceste cazuri:

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a oferit informații detaliate cu privire la acești români care sunt eligibili pentru pensia anticipată.

Dacă ai avut patru luni pe an de condiții deosebite, vei beneficia de acestea, dacă a fost încadrat locul de muncă altfel și dacă angajatorul a plătit. Dacă nu a plătit, situația este interpretabilă. Dar atât pentru condiții speciale cât și pentru cele deosebite, am reținut beneficiile”, a explicat Simona Bucura Oprescu. Românii care se pot pensiona la 60 de ani.

Mai există însă o categorie de români care se pot pensiona anticipat, fără a fi penalizați. Potrivit Ministrului Muncii, este vorba despre bărbații care se pot pensiona la 60 de ani, dacă au un stagiu de cotizare de 40 de ani.

Simona Bucura Oprescu a afirmat în emisiunea România Politică de la Prima News că anii sub 25 de ani nu sunt ani care aduc puncte suplimentare. Ea a explicat că în momentul respectiv, conform legii pensiilor, există un stagiu minim de 15 ani și un stagiu complet de cotizare de 35 de ani. Totodată, a adăugat că o altă noutate în lege este că cei care au un stagiu de cotizare de 40 de ani pot să iasă la pensie conform noii legi, fără nicio penalitate.

Ministrul Muncii a explicat și cine sunt românii care vor beneficia de creșteri mai semnificative ale veniturilor.

”Eu aș vrea să nuanțez. Trebuie să ținem cont de faptul că dosarul de pensie al fiecărui pensionar este unic. Și că noua lege a pensiilor din sistemul public prevede o formulă care are doi parametri. Totalul punctelor acumulate, care este format din totalul punctelor contributive, totalul punctelor necontributive și punctelor de stabilitate. Punctele contributive sunt reprezentate de toate veniturile purtătoare de contribuții de asigurări sociale. Punctele pentru perioadele asimilate se referă la perioadele de studii pentru care se oferă 0,25 puncte pe an, plus perioadele de armată, respectiv, dacă a fost cazul, probabil în cazul puținilor pensionari, de prizonierat sau detenție politică, iar punctele de stabilitate sunt puncte prin care, pe lângă contributivitate, răsplătim munca și rămânerea în activitate astfel încât pensionarii cu un stagiu de cotizare mai îndelungat vor avea o pensie mai bună. Această diferență se vede în special în cazul celor care sunt în indemnizația minimă socială, fiindcă astăzi avem în România aproximativ 1.200.000 de pensionari din cei 4.700.000 de pensionari care sunt în indemnizația minimă socială.

Aceștia au beneficiat deja de o creștere datorită majorării de la 1 ianuarie cu 13,8% de la 1.125 de lei la 1.281 de lei. Ei bine, în cazul celor în indemnizația minimă socială, care au stagii de cotizare peste 25 de ani, datorită punctelor de stabilitate, nu vor mai fi otova cu toții, ca într-un sac, la același nivel, și cei care au lucrat de exemplu, 35-38 de ani pe salariul minim pe economie, nu vor mai primi același venit ca pensionarul care a lucrat 15 ani stagiul minim de cotizare, are pensie limită de vârstă și care primește tot indemnizația minimă socială.

Datorită punctelor de stabilitate, cei care au muncit mai mult vor primi mai mult”, a explicat Simona Bucura Oprescu la Realitatea PLUS.