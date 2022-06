Informația momentului în Europa, după ce s-a aflat că Belarus se pregătește de intrarea în război alături de Rusia. Astfel, în această perioadă, bărbații din Belarus sunt chemați în masă la birourile militare şi sunt somaţi să se înroleze în armată, cu toate că țara nu este încă oficial în război. Practic, recruți bărbați din regiunea Gomel, aflată la granița cu Ucraina, au primit în ultimele zile somații din partea birourilor militare locale ale armatei să se înregistreze și să se înroleze.

Se extinde războiul în Europa! Ordinul oficial a fost dat chiar acum

Locuitorii mai multor orașe din Belarus au vorbit recent despre ordinele primite reporterilor de la publicația Zerkalo. Aceștia au atras atenția că ordinele de înrolare le sunt distribuite bărbaților la locul de muncă, în orașe belaruse precum Svetlogorsk, Richiţa, Mozyr, Zhlobin, Yelsk, Khoiniki, însă numărul acestora este mult mai mare. Mai mult, chiar și cei care nu au experiență în serviciul militar, precum și recruții „nepotriviți”, sunt chemați la birourile militare de înregistrare și înrolare, mai arată sursa citată, iar situația pare să se complice de la o zi la alta.

Cu toate că în documentul prezentat mai sus nu se precizează motivul convocării la comisariat, în cele scrise se amintește de răspunderea penală în cazul ignorării acesteia de către bărbații din Belarus. De asemenea, și locuitorii altor regiuni din Belarus – regiunile Grodno, Mogilev şi Vitebsk, precum şi Minsk – primesc şi ei citații de înrolare.

„Au trimis somația la serviciu, prin fax. Originalul nu a venit acasă, l-au dat la biroul de înregistrare și înrolare militară. Erau vreo zece persoane ca mine, acolo, la comisariat. Ne chemau pe fiecare la birou, unde am vorbit cu un reprezentant al unității militare. Am clarificat datele personale, am verificat fotografii. De asemenea, au verificat dacă mărimea hainelor şi pantofilor s-au schimbat între timp şi am clarificat specialitățile militare. Dupa conversație, ni s-a spus că putem merge înapoi la munca„, a explicat un ofițer de rezervă din Minsk.

Rusia promite ajutor armat pentru Belarus

În săptămânile premergătoare invaziei din Ucraina, Rusia a organizat manevre comune cu Belarus, vecinul său aliat, comasând la frontiera ucraineană zeci de mii de soldați, deși liderii celor două țări au negat informațiile potrivit cărora Kremlinul ar intenționa să declanșeze un război.

Sâmbătă, președintele Vladimir Putin s-a întâlnit cu președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, la Sankt Petersburg, promițând armament cu focoase nucleare, niște arme care, potrivit declarațiilor lui Lukașenko – poreclit totodată și ‘ultimul dictator al Europei’ – ar face ca țara sa să fie pregătită ‘în fața oricăror amenințări‘, arată The New York Times.

Putin a promis ca, ‘în câteva luni’, să trimită niște sisteme de rachete tip Iskander – M, cu o rază de acțiune de aproximativ 500 km, care pot funcționa atât cu focoase convenționale, cât și cu focoase nucleare, el promițând totodată și modernizarea avioanelor de război belaruse, de tip Su-25, după ce Lukașenko l-a rugat pe liderul rus să facă în așa fel încât avioanele sale să poată transporta armament nuclear.