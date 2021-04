Se desființează aceste pensii! S-a depus legea. Vor fi istorie

Pensiile speciale, de domeniul trecutului? Vor să le desființeze

Csoma Botond, deputat UDMR, a explicat marți, 27 aprilie, că s-a creat un grup de lucru la nivelul coaliției de guvernare pentru reforma pensiilor speciale. Conform acestuia, se dorește desființarea acestora și un singur sistem de pensii în România.

„Când a fost votul în Parlament, dacă vă amintiți, pe pensiile parlamentarilor, noi am spus atunci că acel pas a reprezentat o demagogie ieftină, pentru că pensiile parlamentarilor reprezintă foarte puțin, cam 1% din toate pensiile denumite speciale, care nu se bazează pe contributivitate. Și am spus că noi dorim, și de mai multe ori am spus această chestiune în Parlament, noi dorim să desființăm toate pensiile așa-zise speciale și să existe un singur sistem de pensii în România, cel bazat pe contributivitate”, a transmis deputatul UDMR la „Legile Puterii”, potrivit realitateadebucuresti.net

Totodată, Csoma Botond a punctat că este analizată posibilitatea unei reforme în legătură cu pensiile speciale iar unele partide au avut un discurs foarte pregnant pe marginea acestui subiect.

„Acum la nivelul coaliției s-a creat un grup de lucru, care analizează, și au început deja să lucreze săptămâna trecută, analizează posibilitatea unei reforme în legătură cu aceste pensii speciale. Nu pot să vă dau încă detalii, la ce concluzie au ajuns după o săptămână pentru că eu nu fac parte din acea comisie și avem și o promisiune la nivelul coaliției că nu o să dăm pe surse înaintea unei decizii și să spunem clar coaliție cum dorește reformarea acestui sistem care nu este bazat pe contributivitate, dar eu sper că în scurt timp vom ajunge la o formă de calcul și trebuie să spunem clar că acele pensii trebuie să facem ceva cu ele. Pentru că până acuma a fost demagogie. Unele partide au avut un discurs foarte pregnant pe marginea acestui subiect.

Sigur, noi suntem de acord și cu desființarea pensiilor parlamentarilor, dar dacă faci un pas, du-te până la capătul drumului. Și să nu arunci numai praf în ochii cetățenilor și de dragul demagogiei să faci nu o jumătate de măsură, că nici 5% din întregul sistem nu reprezintă pensiile parlamentarilor. Eu aștept acest moment când vom avea un proiect de lege în Parlament, care va face o reformă reală în acest sens. Eu cred că în acest grup de lucru se discută și următorul fapt: cam care ar fi abordarea statului român față de anumite categorii. Poate că polițiștii și militarii trebuie să existe o categorie care totuși să aibă o pensie care nu se bazează pe contributivitate, dar trebuie luată decizia asta odată și odată,” a conchis acesta, conform sursei menționate.

USR-PLUS a depus proiect pentru desființarea pensiilor speciale ale primarilor

De asemenea, deputatul USR-PLUS Victor Ilie a transmis marți că parlamentarii partidului din care face parte au depus deja un proiect legislativ pentru desființarea pensiilor speciale pentru primari.

„USR-Plus a depus deja inițiativa de desființare a pensiilor speciale pentru primari, modificarea codului administrativ, care prevede aceste pensii speciale, dar care încă nu au fost puse în plată, au fost amânate prin ordonanță de urgență și urmează să intre în vigoare la anul. (…) Din păcate, nu putem să închidem ochii și să ne prefacem că nu există Curtea Constituțională. Trebuie să luăm în calcul că la anul se vor schimba trei judecători la Curtea Constituțională,” a subliniat deputatul USR-PLUS la „Legile Puterii”.

Totodată, deputatul a explicat că „trebuie să jucăm în regulile constituționale” iar speranța acestora este că cei de la guvernare „vor pune interesul națiunii mai presus de interesul lor propriu”.

„Chestiunea nu ține doar de voința din Parlament. Trebuie să înțelegem cu toții că o lege poate fi declarată neconstituțională de către Curtea Constituțională și atunci ea nu produce efecte. Și atunci, decât să ne grăbim să mai facem pe bandă niște legi care să fie trântite de Curtea Constituțională, haideți să așteptăm redactarea pe cea cu impozitarea de 85%, haideți să creăm un proiect care să treacă și poate chiar să așteptăm schimbarea judecătorilor de la anul și poate atunci vom avea mai multe șanse ca această lege să treacă și să îndeplinim promisiunile pe care le-am făcut.

Nu zice nimeni că nu am făcut aceste promisiuni. Mi le doresc, dar trebuie să jucăm în regulile constituționale. Speranța noastră este ca, coaliția de guvernare va putea numi la Curtea Constituțională niște juriști cu experiență și care vor pune interesul națiunii mai presus de interesul lor propriu”, a conchis acesta.

