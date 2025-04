Biopharma Plasma vine în România

Biopharma Plasma pregătește construcția unei fabrici în Oradea, unde va produce medicamente prin procesarea plasmei. Investitorul a demarat procedura pentru autorizarea unității. Construcția va costa 37 de milioane de euro. Ea va trebui finalizată până în februarie 2026.

Biopharma Plasma trebuie să devină funcțională din martie 2026, conform proiectului. Ulterior, va funcționa 7 zile din 7, fără întrerupere.

Detalii tehnice

Potrivit proiectului depus la Direcția Județeană pentru Mediu Bihor, unitatea de producție a medicamentelor prin procesarea plasmei va fi construită pe un teren cu o suprafață de 34.370 mp din Parcul Industrial 1 de pe str. Nicolae Filipescu.

Pe amplasamentul fabricii de medicamente urmează să fie amenajate o hală de producție, depozite speciale pentru substanțe periculoase, laboratoare, birouri, drumuri, parcări și spații verzi. Inițial, noua fabrică va funcționa cu o linie de producție. Ulterior, își va extinde capacitatea la două linii.

Noua fabrică va procesa anual 1,2 milioane litri de plasmă umană congelată (componenta lichidă a sângelui) pentru a obține medicamente vitale. Produsele finite vor fi imunoglobulină IgG Bioven 10% (din care se vor face până la 200.000 de flacoane de 50 ml într-un an și până la 400.000 de flacoane de 100 ml într-un an) și albumină Albuven 20% (din care se vor face până la 1,8 milioane flacone pe an).

Plasma umană va fi obținută din centre proprii de donare de sânge ale companiei respective, fiind ulterior transportată și depozitată la o temperatură de -20°C până la introducerea ei în procesul de producție.

Noua fabrică nu va afecta mediul înconjurător

Printre substanțele folosite în proces se numără etanolul și diverse alte substanțe chimice (acid acetic, sodiu, cloruri, uree, caprilat de sodiu, 2-propanol etc.), care vor trebui depozitate în condiții de siguranță pentru a preveni orice risc asupra mediului.

Conform raportului de impact asupra mediului, proiectul nu va avea efecte negative semnificative asupra apei, solului sau aerului și va include măsuri de protecție speciale, pentru prevenirea poluărilor.

Despre Biopharma Plasma

Biopharma Plasma a fost fondată în anul 1965. Primul centru de plasmă Biopharma a fost deschis în anul 2015 în Sumy, Ucraina, ca un parteneriat public-privat cu Guvernul Regional.

În anul 2019, firma respectivă a investit peste 175 de milioane de dolari într-o nouă instalație de fracționare, având o capacitate de procesare de peste 1 milion de litri de plasmă umană pe an, fiind singura companie din Europa cu această capacitate.