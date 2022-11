În ianuarie 2023, pensiile românilor ar urma să crească până la 5.000 de lei

În ianuarie 2023, pensiile românilor ar urma să crească până la 5.000 de lei datorită unor ajutoare primite de la stat, ci anume: 1.400 de lei pentru încălzire şi 1.500 de lei pentru alimente. De acești bani vor beneficia vârstnicii cu venituri mici pe parcursul anului viitor. Atenție! Banii nu vor fi acordați toți odată, ci eșalonat.

De asemenea, pensionarii al căror venit lunar este sub 2.000 de lei ar putea primi și alte ajutoare, de două ori pe an. În plus, există posibilitatea ca pensiile românilor să crească cu 15% de la 1 ianuarie 2023.

Vă amintim că ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anunțat, recent, că, dacă va permite bugetul, pensionarii cu venituri mici ar putea beneficia de 5.000 de lei în luna ianuarie, poate chiar și în alte luni.

Guvernul României va acorda și alte ajutoare pensionarilor în 2023

În cazul în care pensiile vor fi majorare cu doar 6,2%, vârstnicii din România ar putea beneficia și de alte ajutoare din partea statului.

Potrivit Antena 3 CNN, vârstnicii ar putea primi în 2023 un ajutor de încălzire în valoare de 700 de lei, bani pe care îi vor primi de două ori, odată în luna ianuarie, altă dată în luna septembrie. De acest ajutor vor beneficia doar persoanele de peste 60 de ani, al căror venit lunar este mai mic de 2.000 de lei.

În plus, guvernanții iau în calcul să ofere și un ajutor pentru pensionari, ajutor care va fi acordat în funcție de venitul lor. Premierul României, Nicolae Ciucă, a vorbit despre un ajutor financiar care ar crește venitul tuturor la 5.000 de lei. De exemplu, un om care are pensia de 3.000 de lei ar trebui să primească în ianuarie 2023 un ajutor financiar de 2.000 de lei, astfel încât venitul său să ajungă la 5.000 de lei. Nicolae Ciucă a explicat că acest ajutor financiar ar putea fi oferit chiar de șase ori pe an în 2023.

Tot această categorie de pensionari ar urma să primească și 250 de lei de la stat pentru a-și putea cumpăra alimente, bani care vor fi acordați din două în două luni.