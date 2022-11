Liderul USR, Cătălin Drulă, reacționează la declarațiile lui Marcel Ciolacu legate de importanţa echităţii sociale în privința majorării pensiilor. Acesta îl întreabă pe liderul PSD de ce „blochează” proiectele USR de eliminare a pensiilor speciale pentru parlamentari şi primari, în contextul în care acestea vor fi introduse de la 1 ianuarie 2023.

Proiectele de eliminare a pensiilor speciale, blocate

„Mă întreb: pensii speciale pentru parlamentari, de 12.000 de lei pe lună, peste pensia normală pe care o ia un parlamentar, acestea sunt acceptabile? Noi pensii care vor fi introduse de la 1 ianuarie, pensii speciale pentru primari, astea sunt acceptabile? Faptul că pensia medie specială faţă de pensia medie contributivă este de 8 ori mai mare e acceptabil? Şi dacă nu sunt acceptabile, de ce domnul Ciolacu blochează proiectele USR de eliminare a pensiilor speciale pentru parlamentari şi primari? Una e blocată la Senat, una e blocată la Camera Deputaţilor”, a spus Cătălin Drulă, pentru Euronews.

Amintim că, preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a subliniat importanţa „echităţii sociale” într-o „perioadă complicată”, menţionând că în calitate de lider social democrat nu poate accepta ca o pensie de 1.800 de lei să se mărească cu 270 de lei, iar o pensie de 18.000 de lei să crească cu 2.700 de lei, adică de zece ori mai mult.

„Nu pot accepta ca o pensie de 1.800 de lei să se mărească cu 270 de lei şi o pensie de 18.000 de lei să se mărească cu 2.700 de lei. Mai exact, de zece ori faţă de cel cu pensia de 1.800 de lei.

Stabilim anvelopa şi venim şi avem grijă ca toată lumea să treacă de această perioadă complicată fără eforturi foarte mari. E foarte simplu să facem ca pe timpul lui Ceauşescu, un pauşal, şi să punem pe toată lumea la egalitate. Nu este corect. Eu merg pe doctrina pe care o reprezintă PSD.

Eu am o obligaţie ca lider al PSD să am grijă de cei cu venituri, de exemplu, sub 4.000 de lei. Cu toţii trebuie să trecem această perioadă complicată. Se numeşte echitate socială”, a precizat recent Ciolacu.

Ministrul Finanţelor: Este o problemă a aparatului de lucru

Despre acest subiect a vorbit și ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, atunci când a fost întrebat dacă România își permite în momentul de față să acorde pensii speciale primarilor. Câciu a precizat că „sunt indemnizații”.

„Acolo o să vedem. Este o situație legată de funcționarii din autoritățile locale, o să trebuiască să ne uităm, să ne uităm care ar fi și cum ar fi o soluție de rezolvare, pentru că este o problemă, nu a primarilor și a viceprimarilor, este o problemă a aparatului de lucru la nivel, așa este Legea 153, a aparatului de lucru la nivel de autorități locale.

Or, știți cum este, fiecare cetățean are nevoie de ceva de la primărie și, dacă nu ai funcționari cu care să lucrezi, acel ceva, de fapt, înseamnă un serviciu public deplorabil, nu serviciul public de calitate. O să ne uităm, nu vă dau un răspuns acum”, a declarat ministrul Finanțelor.

Întrebat dacă de la data de 1 ianuarie 2023 salariile primarilor sau ale demnitarilor ar putea fi indexate cu rata inflației, Adrian Câciu a precizat că „răspunsul îl vom avea și în ordonanța trenuleț și în legea bugetară”.