Suma pentru alocația de prezență este de 68,10 lire sterline pe săptămână sau 292 lire sterline pe lună

DMP plătește ajutorul cunoscut sub numele de Attendance Allowance și care are ca scop sprijinirea persoanelor cu anumite afecțiuni de sănătate. În fiecare lună, se plătește o sumă diferită, care depinde de nivelul de îngrijire de care are nevoie acea persoană. Suma pentru alocația de prezență este de 68,10 lire sterline pe săptămână sau 292 lire sterline pe lună și vine în ajutorul celor care au nevoie de supraveghere constantă în timpul zilei sau nopții.

Cea mai mare indemnizație de prezență este de 101,75 lire sterline pe săptămână, sau în jur de 437 lire sterline pe lună. Aceasta este plătită persoanelor care au nevoie de ajutor sau supraveghere pe toată durata zilei și nopții, sau dacă un medic spune că acea persoană are un an sau mai puțin de trăit, relatează YorkshireLive.

Dacă circumstanțele se schimbă, cum ar fi nivelul de îngrijire, acest lucru poate afecta suma primită. Departamentul Muncii trebuie informat despre orice modificare legată de sistemul de îngrijire, în caz contrar persoana respectivă riscă să fi dată în judecată sau să plătească o amendă.

Vârsta de pensionare este acum de 66 de ani

Vârsta de pensionare în Marea Britanie este în prezent de 66 de ani, iar două creșteri suplimentare sunt prevăzute deja în legislație: o creștere treptată, la 67 de ani, pentru cei născuți în aprilie sau după aprilie 1960; și o creștere treptată, la 68 de ani – între anii 2044 și 2046 pentru cei născuți în sau după aprilie 1977.

Anul trecut, Departamentul pentru Muncă și Pensii a explicat de ce analizează o potențială creștere a vârstei de pensionare:

„Pe măsură ce numărul persoanelor care depășesc vârsta de pensionare crește din cauza unei populații în creștere și a oamenilor care trăiesc, în medie, mai mult, guvernul trebuie să se asigure că deciziile privind modul de gestionare a costurilor sunt solide, echitabile și transparente pentru contribuabili, acum și în viitor.”

Cine beneficiază de pensia de stat

Deși pensia de stat completă a crescut din luna aprilie cu 203,85 lire sterline, autoritățile recunosc că această sumă nu poate fi considerată o sursă de venit. De pensia de stat beneficiază persoanele care au contribuit la asigurările sociale de stat, în timp ce pensia ocupațională este achitată facultativ de către angajator.

În Anglia există și „pensia Stakeholder”, care poate fi furnizată de o bancă sau de o altă companie financiară, în schimbul unei taxe. Ca parte a schemei guvernamentale privind pensia, cei cu vârsta de peste 40 de ani ar trebui să-și evalueze în mod regulat situația financiară și planurile de pensionare.

Un think tank din Anglia a avertizat că 9 din 10 angajați din Marea Britanie economisesc mai puțin decât e necesar pentru un standard de viață decent la pensie.

Conform Institutului de Studii Fiscale, cei cu vârsta între treizeci și patruzeci de ani se îndreaptă acum spre o pensionare cu probleme. De asemenea, ISF a avertizat că situația financiară destul de bună a pensionarilor de astăzi îi mulțumește pe guvernanți, iar acest lucru e îngrijorător.

Aproximativ 10,5 milioane de gospodării se vor confrunta cu probleme financiare în acest an, potrivit estimărilor End Fuel Poverty Coalition (EFPC), ceea ce înseamnă că veniturile lor după ce au plătit facturile la energie vor scădea sub pragul sărăciei.