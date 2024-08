Familiile vulnerabile din Republica Moldova, ajutor pentru procurarea de electrocasnice noi

În următorii trei ani, aproximativ 150.000 de familii vulnerabile din Republica Moldova vor beneficia de vouchere în valoare de până la 7.000 de lei moldoveneşti (aproximativ 350 de euro). Aceste fonduri sunt destinate înlocuirii electrocasnicelor vechi cu modele noi și eficiente din punct de vedere energetic.

Programul este parte a inițiativei „Programul de Vouchere pentru Electrocasnice”, dezvoltat de Ministerul Energiei de la Chişinău.

Valoarea voucherelor și criteriile de selecție a beneficiarilor au fost aprobate în cadrul unei ședințe a Consiliului Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED). De asemenea, a fost aprobat bugetul pentru primele sesiuni de acordare a voucherelor, care se ridică la aproximativ 54,5 milioane lei (2,7 milioane euro).

Programul are ca obiectiv creșterea securității economice, îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea sărăciei energetice, prin diminuarea cheltuielilor cu facturile pentru populație, notează Evenimentul Zilei.

Ce criterii trebuie să îndeplinească beneficiarii?

Voucherele vor acoperi până la 70% din costul echipamentelor electrocasnice. Acestea vor fi distribuite consumatorilor care sunt înregistrați pe platforma guvernamentală compensatii.gov.md.

Potrivit deciziei CNED, consumatorii din categoria de vulnerabilitate energetică extremă vor primi vouchere în valoare de 7.000 lei (350 de euro) pentru achiziționarea de electrocasnice noi. Cei din categoria vulnerabilitate energetică foarte ridicată vor beneficia de un suport de 6.000 lei (300 de euro), iar cei din categoria vulnerabilitate energetică ridicată vor primi 5.000 lei (250 de euro).

În plus, au fost stabilite criteriile de eligibilitate și profilul gospodăriilor care vor beneficia de program. Selecția beneficiarilor se va face pe baza gradului de vulnerabilitate energetică atribuit gospodăriei pentru anul precedent, avându-se în vedere consumul mediu lunar de energie electrică și componența familiilor.

Aceste categorii de beneficiari vor avea prioritate

Vor avea prioritate familiile cu mulți copii, familiile cu persoane în vârstă și cele care includ persoane cu nevoi speciale. De asemenea, beneficiarii voucherelor nu vor fi obligați să demonstreze dreptul de proprietate asupra locuinței.

De asemenea, vor fi excluse din program gospodăriile care au primit anterior suport financiar pentru achiziționarea electrocasnicelor, cu excepția voucherelor destinate înlocuirii becurilor.

Pentru a achiziționa un aparat electrocasnic, beneficiarii vor trebui să predea în schimb un echipament vechi de același tip, fie că este vorba de un frigider sau o mașină de spălat. Nu este necesar ca aparatul vechi să fie funcțional.

Beneficiarii selectați vor fi informați despre disponibilitatea voucherelor prin intermediul cabinetului personal de pe platforma compensatii.gov.md. De asemenea, aceștia vor primi notificări prin SMS sau e-mail.

Estimările sugerează că finanțarea va acoperi aproximativ 60% din voucherele solicitate de persoanele din categoriile de vulnerabilitate energetică extremă, foarte ridicată și ridicată pe parcursul a trei ani. În primul an sunt necesare aproximativ 54,5 milioane lei (2,7 milioane euro), în al doilea an 222,6 milioane lei (11,1 milioane euro), iar în al treilea an 151,8 milioane lei (7,5 milioane euro).