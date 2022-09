Se dau 15.000 de lei de la stat! Guvernul va aproba un program de sprijin. Cine beneficiază?

Așadar, ministrul Familiei a declarat că, anul trecut, în România s-au născut cei mai puțini copii, 180.000, iar anul acesta cu 20% mai puțin, până acum. La rândul său, premierul Nicolae Ciucă a subliniat că intrarea în declin a natalității la finele anului trecut nu a fost stopată nici în 2022.

„Practic, nu înregistrăm o îmbunătățire, ci dimpotrivă o înrăutățire a situației. Sunt cauze multiple pentru care tinerii din România ori amână momentul în care decid să aibă copii, ori de cele mai multe ori situația financiară este cea care îi împiedică să aibă copii sau dacă au unul renunță să mai aibă doi sau trei copii, dar în ultimii ani există o altă mare problemă legată de domeniul sănătății, și anume infertilitatea. Unul din cinci cupluri din România este infertil, sunt informații furnizate de specialiști”, a declarat Gabriela Firea.

De asemenea, aceasta a spus că toate statele europene fac eforturi pentru a încerca să susțină cuplurile căsătorite sau nu sau femeile care suferă de această afecțiune și sunt în imposibilitatea de a-și plăti aceste tratamente care sunt destul de costisitoare.

„Proiectul de astăzi exact țintit aici vine și anume un sprijin de 15.000 de lei pentru acoperirea întregii proceduri de fertilizare in vitro pentru cuplurile sau femeile singure care vor să apeleze la acest tratament”, a completat ministrul Familiei.

Gabriela Firea a obținut avizul pentru decontarea procedurilor FIV la nivel național

Ministrul Familiei a informat anterior că a obținut avizul de la Ministerul Justiției pentru decontarea procedurilor FIV în cazul cuplurilor infertile.

„Doar o veste bună – chiar pe drum, între București și minunatul nostru litoral, am primit informarea de la cabinet că am obținut în sfârșit, după <lupte seculare care au durat șase luni>, avizul de la Ministerul Justiției pentru proiectul care a fost aplicat cu succes, spun eu, pentru că s-au născut 600 de copii într-un timp foarte scurt în București, anume decontarea procedurilor FIV pentru cuplurile infertile, un proiect realizat acum la nivel național de Ministerul Familiei, împreună cu Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii. Ne-am unit forțele și am învins”, a declarat Gabriela Firea.