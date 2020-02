În ceea ce privește programul Rabla Plus, programul prin care e stimulat programul de achiziție de mașini cu emisii zero sau scăzute, ministrul Alexe a anunțat un buget de 140 milioane de lei, în creștere de 45% față de anul trecut. Potrivit G4media, primele vor fi la fel ca anul trecut: 10.000 euro pentru achiziționarea unui automobil full electric și 4.000 de euro pentru un automobil hibrid. Bugetul ar permite astfel cumpărarea a 2.500 de automobile full electric și 400 de hibride.

Prima pentru mașinile electrice și hibride va fi acordată însă cu condiția de a nu înstrăina mașina cel puțin un an, pentru că „e normal să ne asigurăm că rămâne în țară”, a precizat ministrul.

50% mai multe vouchere pentru Rabla Plus față de 2019

Ministrul Mediului a declarat că, în cadrul programului Rabla, statul român va pune la dispoziție 60.000 de vouchere. „Pentru Rabla Clasic ne-am luat angajamentul că vom avea 60.000 de vouchere pe care le vom oferi cetăţenilor pentru achiziţionarea de autoturisme, păstrând aceleaşi valori ca în anul trecut”, a declarat Alexe, citat de Agerpres.

Și Rabla Plus – ramura programului Rabla prin care sunt încurajate vânzările de mașini electrice – arată o creștere de buget cu aproape 50%. Dacă toate voucherele pentru Rabla Plus vor fi solicitate, piața electrică din România ar putea depăși 3.000 de autoturisme electrice noi. „Pentru Rabla Plus bugetul pentru acest an creşte de la 95 milioane la 140 milioane lei, urmând ca în acest an să finanţăm minim 3.000 de maşini electrice, pe lângă dezvoltarea reţelei naţionale de încărcare”, a spus ministrul.

Parcul auto din România a atins cifra de 8,2 milioane de autovehicule, indicând o creștere de 7,4% comparativ cu anul precedent. Cu toate acestea, multe dintre mașinile nou intrate în țară sunt second-hand, ceea ce nu ajută cifra medie de vârstă a autoturismelor din România: 75% dintre mașinile înmatriculate în România sunt mai vechi de 10 ani, iar vârsta medie a parcului auto este, în cazul României, de 16,3 ani, potrivit Auto Bild.

